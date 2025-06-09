【數據解讀】５月ＰＰＩ創２２月新低，統計局：基數高及能源價降

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２５年５月，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比下降３﹒３％，降幅比４月擴大０﹒６個百分點，並創２２個月低點，亦遜於預

期的下降３﹒２％；環比則下降０﹒４％，連續第二個月持平。



＊ＰＰＩ環比降因國際油價下行、煤炭需求低存量足＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，本月ＰＰＩ環比下降的主要原因：一是國

際輸入性因素影響國內相關行業價格下降。國際原油價格下行影響國內石油相關行業價格下降，

石油和天然氣開採業價格下降５﹒６％，精煉石油產品製造價格下降３﹒５％，化學原料和化學

製品製造業價格下降１﹒２％，上述３個行業合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒２３個百分點，超

過總降幅的五成。



二是國內部分能源和原材料價格階段性下行。煤炭需求處於淡季，電廠、港口存煤充足，加

之新能源發電成本低、替代作用強，煤炭開採和洗選業價格下降３﹒０％，煤炭加工價格下降

１﹒１％。南方地區高溫雨水天氣增多，影響部分房地產、基建項目施工，加之鋼材、水泥等建

材生產供給充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格均下降１﹒０％，上述４

個行業合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒１８個百分點。



＊汽車整車製造價格降幅同比收窄０﹒６個百分點＊



疊加上年同期對比基數走高等因素影響，ＰＰＩ同比降幅比上月擴大０﹒６個百分點。但從

邊際變化看，中國宏觀政策加力實施，部分行業供需關係有所改善，一些領域價格呈向好態勢。

一是消費新動能不斷壯大帶動生活資料等價格同比回升。提振消費相關政策持續顯效，部分消費

品需求釋放帶動相關行業價格回升。生活資料價格環比由上月下降０﹒２％轉為持平，其中衣著

、一般日用品和耐用消費品價格分別上漲０﹒２％、０﹒１％和０﹒１％，帶動生活資料價格同

比降幅比上月收窄０﹒２個百分點。從行業看，工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲

１２﹒８％，製鞋業價格上漲０﹒８％，計算機整機製造價格上漲０﹒２％，家用洗衣機、電視

機製造、汽車整車製造價格降幅比上月分別收窄１﹒６個、１﹒４個和０﹒６個百分點。



＊鋰離子電池製造價格同比降５％＊



二是高端裝備製造等產業發展帶動相關行業價格同比上漲。產業發展高端化、智能化、綠色

化轉型穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業價格同比上漲。集成電路封裝測試系列、飛機

製造價格均上漲３﹒６％，可穿戴智能設備製造價格上漲３﹒０％，微波通信設備價格上漲

２﹒１％，服務器價格上漲０﹒８％，半導體器件專用設備製造價格上漲０﹒７％。此外，光伏

、鋰電等新能源行業供需關係有所改善，價格同比降幅收窄，光伏設備及元器件製造、鋰離子電

池製造價格分別下降１２﹒１％和５﹒０％，降幅比上月分別收窄０﹒４個和０﹒３個百分點。

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