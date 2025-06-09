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AH股新聞

09/06/2025 11:18

【聚焦數據】中國首５月美元計對美出口跌９﹒７％進口跌７﹒４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，以美元計，首５月對美國出口跌９﹒７％，進口
跌７﹒４％，５月單月對美國貿易順差１８０﹒１億美元，首５月累計順差１１５１﹒２億美元

　
　　美國仍為中國第三大貿易夥伴，首５月，與美國貿易總值為１﹒７２萬億元（人民幣．下同
），下降８﹒１％，佔中國外貿總值的９﹒６％。其中，對美國出口１﹒２７萬億元，下降
８﹒７％；自美國進口４４７５﹒１億元，下降６﹒３％。
　
＊對東盟、歐盟進出口增長＊
　
　　前５個月，東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為３﹒０２萬億元，增長９﹒１％，佔
外貿總值的１６﹒８％。其中，對東盟出口１﹒９萬億元，增長１３﹒５％；自東盟進口
１﹒１２萬億元，增長２﹒３％。
　
　　歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為２﹒３萬億元，增長２﹒９％，佔１２﹒８％。
其中，對歐盟出口１﹒５７萬億元，增長７﹒７％；自歐盟進口７２８３﹒３億元，下降
６﹒１％。
　
　　對共建「一帶一路」國家合計進出口９﹒２４萬億元，增長４﹒２％。其中，出口５﹒３４
萬億元，增長１０﹒４％；進口３﹒９萬億元，下降３﹒２％。
　
　　此外，《路透》根據海關數據計算，中國５月對俄羅斯貿易逆差１５億美元，１－５月累計
逆差１１０﹒２億美元。（ｃｔ）
　

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