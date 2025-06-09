【聚焦數據】首５月汽車出口總值增６﹒６％，煤進口量跌７﹒９％

《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，首５月，一般貿易進出口１１﹒５１萬億元（人

民幣．下同），增長０﹒８％，其中，出口７﹒０４萬億元，增長７％；進口４﹒４７萬億元，

下降７﹒８％。同期，加工貿易進出口３﹒２１萬億元，增長６﹒２％；其中，出口１﹒９９萬

億元，增長４﹒５％；進口１﹒２２萬億元，增長９﹒３％。此外，以保稅物流方式進出口

２﹒５４萬億元，增長５﹒９％。其中，出口１﹒０５萬億元，增長１５﹒８％；進口１﹒４９

萬億元，下降０﹒２％。



＊出口集成電路總值增１８﹒９％＊



首５月，中國出口機電產品６﹒４萬億元，增長９﹒３％，佔出口總值的６０％。其中，自

動數據處理設備及其零部件５７５２﹒３億元，增長３﹒９％；集成電路５２６４億元，增長

１８﹒９％；汽車３５１３﹒７億元，增長６﹒６％。同期，出口勞密產品１﹒６６萬億元，下

降１﹒５％，佔１５﹒６％。其中，紡織品４２０１﹒４億元，增長３﹒７％。出口農產品

２９６０﹒９億元，增長４﹒７％。



＊進口原油量增價跌，大豆量價齊跌＊



首５月，中國進口鐵礦砂４﹒８６億噸，減少５﹒２％，進口均價（下同）每噸７０７﹒２

元，下跌１６﹒４％；原油２﹒３億噸，增加０﹒３％，每噸３８６４﹒３元，下跌１０﹒６％

；煤１﹒８９億噸，減少７﹒９％，每噸５５９元，下跌２２﹒５％；天然氣４９０５﹒３萬噸

，減少９﹒５％，每噸３２７４元，下跌６﹒８％；大豆３７１０﹒８萬噸，減少０﹒７％，每

噸３２３３﹒９元，下跌１３﹒９％；成品油１５９８萬噸，減少２６﹒８％，每噸

４３２３﹒２元，下跌０﹒１％。此外，進口初級形狀的塑料１１６９﹒８萬噸，減少２﹒３％

，每噸１﹒０６萬元，下跌０﹒８％；未鍛軋銅及銅材２１６﹒９萬噸，減少６﹒７％，每噸

６﹒９４萬元，上漲６﹒６％。同期，進口機電產品２﹒８３萬億元，增長６％。（ｓｌ）

