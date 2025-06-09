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AH股新聞

09/06/2025 11:36

【聚焦數據】首５月汽車出口總值增６﹒６％，煤進口量跌７﹒９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，首５月，一般貿易進出口１１﹒５１萬億元（人
民幣．下同），增長０﹒８％，其中，出口７﹒０４萬億元，增長７％；進口４﹒４７萬億元，
下降７﹒８％。同期，加工貿易進出口３﹒２１萬億元，增長６﹒２％；其中，出口１﹒９９萬
億元，增長４﹒５％；進口１﹒２２萬億元，增長９﹒３％。此外，以保稅物流方式進出口
２﹒５４萬億元，增長５﹒９％。其中，出口１﹒０５萬億元，增長１５﹒８％；進口１﹒４９
萬億元，下降０﹒２％。
　
＊出口集成電路總值增１８﹒９％＊
　
　　首５月，中國出口機電產品６﹒４萬億元，增長９﹒３％，佔出口總值的６０％。其中，自
動數據處理設備及其零部件５７５２﹒３億元，增長３﹒９％；集成電路５２６４億元，增長
１８﹒９％；汽車３５１３﹒７億元，增長６﹒６％。同期，出口勞密產品１﹒６６萬億元，下
降１﹒５％，佔１５﹒６％。其中，紡織品４２０１﹒４億元，增長３﹒７％。出口農產品
２９６０﹒９億元，增長４﹒７％。
　
＊進口原油量增價跌，大豆量價齊跌＊
　
　　首５月，中國進口鐵礦砂４﹒８６億噸，減少５﹒２％，進口均價（下同）每噸７０７﹒２
元，下跌１６﹒４％；原油２﹒３億噸，增加０﹒３％，每噸３８６４﹒３元，下跌１０﹒６％
；煤１﹒８９億噸，減少７﹒９％，每噸５５９元，下跌２２﹒５％；天然氣４９０５﹒３萬噸
，減少９﹒５％，每噸３２７４元，下跌６﹒８％；大豆３７１０﹒８萬噸，減少０﹒７％，每
噸３２３３﹒９元，下跌１３﹒９％；成品油１５９８萬噸，減少２６﹒８％，每噸
４３２３﹒２元，下跌０﹒１％。此外，進口初級形狀的塑料１１６９﹒８萬噸，減少２﹒３％
，每噸１﹒０６萬元，下跌０﹒８％；未鍛軋銅及銅材２１６﹒９萬噸，減少６﹒７％，每噸
６﹒９４萬元，上漲６﹒６％。同期，進口機電產品２﹒８３萬億元，增長６％。（ｓｌ）

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