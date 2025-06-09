【ＦＯＣＵＳ】ＣＰＩ窄幅波動藏兩異值，平價貴價顯平行時空

【ＦＯＣＵＳ】五一、端午的出遊熱潮，推動５月賓館住宿和旅遊價格按月漲４﹒６％和

０﹒８％，仍未能推升居民消費價格指數（ＣＰＩ）轉正；車企價格戰、口水戰升級的大背景下

，最新工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）刷新２０２３年７月以來新低。二者剪刀差再次擴大，折

射終端消費需求疲軟，但無礙特定領域各有捧場客。



＊交通通信 ＶＳ 其他用品及服務＊



國家統計局周一（９日）公布，５月份，ＣＰＩ按年降０﹒１％，連續４個月告負。總體

ＣＰＩ圍繞零值窄幅上落，但兩大分項卻表現迥異。其中，「交通通信」類按年跌幅，從１月的

－０﹒６％拾級而下至－４﹒３％；「其他用品及服務」類按年升幅，則從１月的５﹒４％節節

擴大至７﹒３％。



「交通通信」的背後端倪，自然離不開近期由新能源「車王」比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）領銜的汽車價格戰，據不完全統計，僅５月最後一周，內地開啟減價促銷

的車型即多達逾７０款。至於「其他用品及服務」，最大推手即是黃金。內地金店足金飾品報價

從１月的８００元（人民幣．下同）出頭，到３月中突破９００元，最新再突破千元大關。



同月，ＰＰＩ錄按年跌３﹒３％，連跌３２個月，跟ＣＰＩ的剪刀差自去年底一度收窄後，

再次擴大至３﹒２個百分點，意味企業盈利承壓，恐被逼降價去庫存。吉利（００１７５）董事

長李書福周六（７日）出席論壇，再次公開警告汽車業「嚴重產能過程」，明言不再建新廠。



＊鬥平闖出天地，貴價不乏日光＊



物價下行壓力持續，惟鬥平亦能闖出一番天地。茶飲界「拼多多」蜜雪冰城（０２０９７）

３月上市以來，股價已升逾１８０％，同走平價路線的「零食很忙」母公司鳴鳴很忙亦有意登陸

香港，而內地折扣超市好特賣（ＨｏｔＭａｘｘ）南下入港擴張，分店數短期內已逾十家。



通縮壓力山大，加價、貴價卻未必無出路。從售價動輒數百上千的Ｌａｂｕｂｕ，到均價

１８﹒９萬元╱平米的上海黃浦豪宅「壹號院」，每每上演「日光」。



以上種種，折射消費市道的價值重構－－普羅大眾追求性價比法則、特定人群為悅己慷慨埋

單、高淨值一族加速配置硬資產。把握不同需求的「紅利」，對目標消費者精準供給，或是通縮

陰影下的求存之道。

