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AH股新聞

09/06/2025 18:04

《中國要聞》中辦國辦：鼓勵有條件地方為適齡女孩接種ＨＰＶ疫苗

　　《經濟通通訊社９日專訊》中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急
難愁盼的意見》，意見從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普
惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署。
　
＊引導保障房增宿舍型、小戶型青年公寓供給＊
　
　　在提升多樣化社會服務可及性方面，《意見》提出，促進包容共享發展，當中舉措包括：完
善孕期婦女產前檢查基本服務，鼓勵有條件的地方為適齡女孩接種人乳頭瘤病毒（ＨＰＶ）疫苗
。完善青年發展促進政策，為青年在求學工作、婚戀生育、社會融入等方面提供更多支持。引導
支持在保障性住房中加大兼顧職住平衡的宿舍型、小戶型青年公寓供給。
　
＊支持推廣「以老助老」，開發適合大齡勞動者工作崗位＊
　
　　清理取消限制老年人社會參與的不合理政策規定，支持推廣「以老助老」服務模式，開發適
合大齡勞動者的多樣化工作崗位。大力發展老年用戶友好的智能技術產品和應用，推動公共設施
、居民住宅等多層建築加裝電梯。完善困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼標准動態調整
機制。
　
　　全面推進城鄉公共空間適兒化、適老化和無障礙改造。完善社會保險、社會福利、稅收等方
面支持家庭發展政策。在公共政策制定、公共設施建設、公共服務供給中落實兒童優先原則和兒
童友好理念。提升兒童福利服務機構日常生活照料、基本醫療、基本康復、教育權益保障、社會
工作能力。深化「愛心媽媽」結對關愛，幫助解決留守兒童、困境兒童親情陪伴、安全照護等方
面的實際問題。（ｓｌ）

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