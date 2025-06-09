《中國要聞》中辦國辦：鼓勵有條件地方為適齡女孩接種ＨＰＶ疫苗

《經濟通通訊社９日專訊》中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急

難愁盼的意見》，意見從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普

惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署。



＊引導保障房增宿舍型、小戶型青年公寓供給＊



在提升多樣化社會服務可及性方面，《意見》提出，促進包容共享發展，當中舉措包括：完

善孕期婦女產前檢查基本服務，鼓勵有條件的地方為適齡女孩接種人乳頭瘤病毒（ＨＰＶ）疫苗

。完善青年發展促進政策，為青年在求學工作、婚戀生育、社會融入等方面提供更多支持。引導

支持在保障性住房中加大兼顧職住平衡的宿舍型、小戶型青年公寓供給。



＊支持推廣「以老助老」，開發適合大齡勞動者工作崗位＊



清理取消限制老年人社會參與的不合理政策規定，支持推廣「以老助老」服務模式，開發適

合大齡勞動者的多樣化工作崗位。大力發展老年用戶友好的智能技術產品和應用，推動公共設施

、居民住宅等多層建築加裝電梯。完善困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼標准動態調整

機制。



全面推進城鄉公共空間適兒化、適老化和無障礙改造。完善社會保險、社會福利、稅收等方

面支持家庭發展政策。在公共政策制定、公共設施建設、公共服務供給中落實兒童優先原則和兒

童友好理念。提升兒童福利服務機構日常生活照料、基本醫療、基本康復、教育權益保障、社會

工作能力。深化「愛心媽媽」結對關愛，幫助解決留守兒童、困境兒童親情陪伴、安全照護等方

面的實際問題。（ｓｌ）

