《中國要聞》中辦、國辦：制定出台商業健康保險創新藥品目錄

《經濟通通訊社９日專訊》中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生 著力解決群眾急

難愁盼的意見》，意見從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普

惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署。



＊完善基本醫療保險藥品目錄調整機制＊



其中在擴大基礎民生服務普惠性方面，《意見》提出，推進優質醫療衛生資源共享。完善基

本醫療保險藥品目錄調整機制，制定出台商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民群眾多層次

用藥保障需求。實施醫療衛生強基工程，推動城市醫療資源向縣級醫院和城鄉基層下沉，逐步實

現緊密型縣域醫共體建設全覆蓋。推動建立遠程醫療服務網絡，推廣“分布式檢查、集中式診斷

”醫療服務模式。



＊養老服務機構增護理型床位，積極發展家庭養老床位＊



《意見》並提出，大力發展「一老一小」普惠服務，舉措包括：完善普惠養老、普惠托育服

務價格形成機制，對基本服務收費加強引導。以失能老年人照護為重點，提高養老服務機構醫養

結合服務能力，增加護理型床位供給，新建養老機構護理型床位佔比原則上不低於８０％。支持

普惠養老服務增量資源向社區傾斜，增強日間照料、康復護理、上門服務等能力，積極發展家庭

養老床位，完善家庭養老支持政策。積極發展農村互助性養老服務，引導有條件的鄉鎮敬老院向

社會提供服務，優先滿足孤寡、殘障失能、高齡留守和低保家庭老年人照護需求。



＊推動大城市普惠托育覆蓋逾八成社區＊



多渠道增加公建托位供給，大力發展社區嵌入式托育和家庭托育點，支持有條件的幼兒園延

伸發展托育服務，用１０年左右時間，推動有條件的大城市逐步實現嵌入式等普惠托育覆蓋

８０％以上社區。推動普惠托育納入企事業單位職工福利體系，用人單位開展普惠托育服務的有

關支出，按規定從職工福利費中列支，用人單位工會經費可以適當補充。（ｓｌ）

