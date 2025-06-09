《中國要聞》中辦、國辦：支持各地統籌資金渠道，加大保障房供給

《經濟通通訊社９日專訊》中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生 著力解決群眾急

難愁盼的意見》，意見從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普

惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署，提出加大保障性住房供給、新建改擴建

１０００所以上優質普通高中等多項舉措。



＊引導支持社會力量運營長期租賃住房＊



其中在提高基本公共服務均衡性方面，《意見》提出，推行由常住地提供基本公共服務，當

中舉措包括：採取常住地直接提供、跨區域協同經辦、完善轉移接續等方式，逐步將基本公共服

務調整為常住地提供。推動人口集中流入地城市「一城一策」制定常住地提供基本公共服務實施

辦法，推動符合條件的農業轉移人口享有同遷入地戶籍人口同等權利。穩步推進靈活就業人員參

加住房公積金制度。支持各地統籌資金渠道，加大保障性住房供給，引導支持社會力量運營長期

租賃住房。



＊新建改擴建１０００所以上優質普通高中＊



在擴大基礎民生服務普惠性方面，《意見》提出，推動教育資源擴優提質，當中舉措包括：

新建改擴建１０００所以上優質普通高中，重點改善縣域普通高中基本辦學條件。推動高等教育

提質擴容，新增高等教育資源適度向中西部人口大省傾斜。支持布局新型研究型大學和高水平中

外合作辦學，逐步提高優質高校本科招生規模。引導高校面向經濟社會發展需要完善學科專業設

置調整機制，支持高校針對社會急需緊缺技能開展「微專業」建設，增強學生就業創業能力。

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