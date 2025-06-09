《中國要聞》中辦、國辦：全面取消在就業地參加社會保險戶籍限制

《經濟通通訊社９日專訊》中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生 著力解決群眾急

難愁盼的意見》，意見從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普

惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署，提出包括全面取消在就業地參加社會保險的

戶籍限制等多項舉措。



＊優化基本養老保險繳費檔次設置，健全多繳多得激勵機制＊



在增強社會保障公平性方面，《意見》提出要有效擴大社會保障覆蓋面，當中舉措包括：健

全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社會保險制度，全面取消在就業地參加社會保險的戶

籍限制，健全參保激勵約束機制，完善轉移接續機制，穩妥有序提高城鎮就業人員參加職工基本

養老保險和醫療保險比例。優化城鄉居民基本養老保險繳費檔次設置，合理確定繳費補貼水平，

適當增加繳費靈活性，健全多繳多得激勵機制。對符合條件的高校畢業生、就業困難人員等予以

社會保險補貼。支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發放給參保人。



＊合理提高最低工資標準，加大以工代賑實施力度＊



《意見》並提出要加強低收入群體兜底幫扶，當中舉措包括：合理確定調整最低生活保障標

準，與城鄉居民人均消費支出相掛勾。加強最低生活保障標準與其他社會救助標準的統籌銜接。

完善最低工資標準調整機制，合理提高最低工資標準。制定技能人才最低工資分類參考指引。實

施農村低收入人口開發式幫扶提能增收行動，建立農村低收入家庭勞動力勞動傷害幫扶機制。加

大以工代賑實施力度，優先吸納帶動低收入人口就地就近就業增收。（ｓｌ）

