《中國要聞》老鄉雞與安徽農業大學合作培養店長：絕大部分會聘用

《經濟通通訊社９日專訊》安徽農業大學與中國最大中式快餐品牌安徽老鄉雞達成戰略合作

協議，在校內開設「老鄉雞新農人創新班」和「老鄉雞店長班」，以培養適合老鄉雞發展需要的

農業專業技術人才和店面管理人才，２０２５年共招本科生８０人，報名時間為６月５日－１１

日。



有關招生情況引起網民關注。內媒引述安徽農業大學牽頭老鄉雞創新班的相關部門工作人員

表示，畢業證不會寫上「老鄉雞」字樣，畢業論文選題與企業共同商定也不是硬性規定，學生可

以選擇與企業聯合，也可以和論文導師商定。老鄉雞方面的創新班對接人員李女士則稱，創新班

招生主要面向大三、大四的在校生，讓他們利用課餘時間到崗位實踐；今年首輪招生是定向培養

，絕大部分學生都會被招聘錄用。



＊錄用學生綜合年收入８－１２萬元＊



根據安徽農業大學發出的相關招生通知，兩個老鄉雞班將採取虛擬班形式，按照「崗位預定

、課程定制、基地實踐、經費支持、定向就業」方式進行聯合培養；錄用學生綜合年收入８－

１２萬元人民幣。學生除完成本專業學習外，另需完成特定課程學習，每年在老鄉雞相關企業進

行不少於三個月的崗位實踐（認定學分），並與實踐企業共同商定畢業論文選題，開展相關研究

，畢業後優先在實習企業就業。



此前老鄉雞曾於２０２２年兩次衝擊上交所上市，均以失敗告終；２０２３年再接再厲但最

後主動撤回申請。今年１月，老鄉雞首次向港交所提交上市申請，若成功在港上市，將成為「中

式快餐第一股」。招股書顯示，截至２０２４年９月３０日，老鄉雞在全國５３個城市擁有

１４０４家門店，其中直營店９４９家，加盟店４５５家，業務覆蓋９個省份。（ｓｌ）

