《中國要聞》中影：引進更多不同國別優質影片，提升市場份額

《經濟通通訊社９日專訊》據「中國電影報」微信公眾號今日發文稱，中國電影集團公司進

出口分公司、中國電影股份有限公司發行分公司、華夏電影發行有限責任公司６月６日聯合召開

進口影片發行工作會議，總結分析當前進口影片市場形勢，研究部署進一步優化進口影片發行和

擴大電影國際交流合作的有關工作。



會議指，２０２４年四季度以來，進口影片工作實施多項創新舉措，取得了階段性成果，全

年進口新片數量、票房產出、票房佔比三項數據均創下近五年來新高。不過，今年以來，進口影

片面臨嚴峻的市場挑戰，雖然引進影片的數量和品質持續上升，但票房產出相對低迷。會議指出

，要用好政策空間、找準發力方向，以戰略協同為根基，共促多國別優質影片引進，推動進口影

片數量、質量與市場份額的同步提升，充分發揮豐富和擴展市場的積極作用，助力中國電影高質

量發展。



會議並強調，要堅持問題導向，進一步深化改革，齊心協力謀發展，把更多優質影片引進中

國市場。加強協作聯動，強化分帳影片宣發投入，創新買斷影片合作模式，多維度激活市場。推

動模式創新，通過經典復映、專題展映等活動豐富供給。同時，推動建立全方位長效合作機制，

為深化進口影片合作提供制度保障。（ｓｌ）

