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AH股新聞

09/06/2025 15:32

【數據前瞻】機構料中國５月新增貸環比增逾兩倍，社融增近１倍

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行即將公布５月Ｍ２、新增貸款、社融等數據。據《
路透》綜合２５家機構預測中值顯示，５月落地的寬鬆貨幣政策，以及中美關稅戰緩和，對信貸
的拉動尚需時日，信貸需求較弱；預計中國５月新增人民幣貸款為８５００億元（人民幣．下同
），比去年同期的９５００億元下滑逾一成，但相比中美關稅戰白熱化時期４月的２８００億元
，增長逾兩倍。
　
　　同時，政府債繼續成為支撐社融的主力，預計５月社會融資規模增量為２﹒３萬億元，同比
（２０６２３億元）增逾一成，環比（１１６００億元）則接近翻倍。
　
＊中國５月Ｍ２增速料加快０﹒１個百分點＊
　
　　此外，預測中值顯示，中國５月廣義貨幣供應量（Ｍ２）增速預計為８﹒１％，而上月為
８﹒０％，上年同期則為７﹒０％。５月人民幣貸款餘額同比增速則預計為７﹒２％，與上月持
平，去年同期為９﹒３％。
　
＊花旗：貨幣寬鬆措施或未立即有效提振信貸需求＊
　
　　花旗銀行預計，中國５月貨幣寬鬆措施可能不會立即有效提振信貸需求，５月票據貼現率保
持低位，預計新增人民幣貸款９０００億元，與去年５月水平大致相當。花旗並指出，５月政府
債券發行量強勁，淨融資額約為１﹒５萬億元，再度成為社融增長的主力；這可能使新增社會融
資規模達到２﹒２萬億元，社融餘額增速保持穩定。
　
　　中金公司同樣預計，５月新增社融或為２﹒２萬億元，社融規模同比增速可能持平在
８﹒７％。但中金同時認為，５月新增信貸僅為６３００億元左右，主要原因仍然是政府債置換
可能會降低信貸存量。
　
　　華創證券則預計，５月Ｍ２增長或在１﹒２萬億元附近，由於去年二季度存在手工補息被禁
止後的低基數效應，對應Ｍ２同比增速或由８％小幅抬升至８﹒１％附近。（ｓｌ）　

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