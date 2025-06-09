《中國要聞》北京：吸引全球優質品牌設首店，構建時尚北京ＩＰ

《經濟通通訊社９日專訊》北京市商務局等４部門印發《北京市擴大時尚消費專項行動方案

》，圍繞文商旅體科等領域提出５大專項行動共１７項任務，其中提出，要打造全球首發中心，

支持商圈商街商場改造提升，鼓勵商業運營主體積極吸引全球優質品牌在京設立首店、旗艦店、

創新概念店，培育本土時尚定製品牌，支持時尚品牌在京設立研發設計中心和地區總部。



支持東城、西城、朝陽、豐台、大興等區打造時尚消費品首發中心，鼓勵海淀、石景山、懷

柔等區培育科技電子消費品首發中心，吸引集聚品牌在京舉辦高能級首發首秀，便利審批或備案

服務。鼓勵具備條件的文化地標、歷史古建、公園景區等與國內外品牌合作舉辦美術展、藝術展

等首秀首展活動。



＊鼓勵老字號與知名ＩＰ跨界合作＊



另外，《方案》提出，要拓寬時尚傳播渠道。鼓勵影視作品創作融合時尚元素，創新藝術表

達，反映新時代新北京新氣象。推動影視作品與時尚品牌跨界聯名推出衍生品。依託時尚活動平

台和時尚類資訊平台，加大對時尚消費場景、文創產品、潮流活動等傳播力度。搭建時尚專業媒

體與時尚活動、時尚零售品牌的互動平台，開展多維度宣傳報道；鼓勵媒體在京舉辦聚集時尚人

士的文化活動，構建「時尚北京ＩＰ」。



激發國潮品牌活力。鼓勵老字號與知名ＩＰ跨界合作，推出符合市場需求的老牌新店，打造

「京企直賣」線上聚合平台，提供宣傳、展示和銷售等一站式服務。鼓勵國潮品牌品質化、綠色

化、智能化發展，支持國產名特優新產品、國貨潮品進入免稅店銷售。優化「北京禮物」評選認

定辦法，豐富時尚美妝、科技新品等產品品類，強化主題店、特色店建設，推動進場站、進商圈

、進景區。（ｓｌ）

