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AH股新聞

10/06/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》港Ａ股創新藥股

　　《政政經經》昨天（９日）港股和Ａ股創新藥板塊再度霸屏，金斯瑞生物科技
（０１５４８）漲超１６％，諾誠健華（０９９６９）、雲頂新耀（０１９５２）分別漲
１１﹒７％、１４﹒５％。
　
　　Ａ股的益方生物（滬：６８８３８２）漲９﹒１％，諾泰生物（滬：６８８０７６）漲
１０％，百利天恒（滬：６８８５０６）和悅康藥業（滬：６８８６５８）分別漲９﹒９％及
６﹒９％。
　
　　港股創新藥板塊上周五（６日）尾盤突然拉升，昨天繼續爆發，但催化劑上並未見特別的消
息面刺激。此前石藥集團（０１０９３）５月３０日稱３項潛在交易正在進行磋商，合計可能達
到約５０億美元，其中一項預計將於２０２５年６月完成。
　
　　此外，從今年的ＡＡＣＲ（美國癌症研究協會）和ＡＳＣＯ（美國臨床腫瘤學會）兩項會議
可以體現，中國創新藥的領先趨勢。如昨天大漲１６％的金斯瑞生物科技５天前公告，其聯營公
司傳奇生物公布ＣＡＲＶＹＫＴＩ研究最新５年生存資料。
　
　　自５月２０日三生製藥（０１５３０）創紀錄授權交易後，創新藥板塊持續活躍，恒生生物
科技指數今年報復性上漲５０％，最新ＰＥ（ＴＴＭ）為２６﹒８倍。
　
　　值得關注的ＥＴＦ，截至昨天漲幅：
　
　　恒生醫藥ＥＴＦ（深：１５９８９２），全球醫藥全產業鏈代表，收盤大漲４﹒３％，年初
至今累計漲超５０％，跟蹤恆生生物科技指數，前十大成分股包含信達生物（０１８０１）、藥
明生物（０２２６９）、百濟神州（０６１６０）、康方生物（０９９２６）等醫藥龍頭股。
　
　　科創醫藥ＥＴＦ基金（滬：５８８１３０），是科創板生物醫藥代表，收盤上漲３﹒２％，
涵蓋國內前沿的５０家生物醫藥企業，涵蓋創新藥、創新器械等領域，前十大成分股包含聯影醫
療（滬：６８８２７１）、百濟神州（滬：６８８２３５）、華大智造（滬：６８８１１４）、
君實生物（滬：６８８１８０）等細分龍頭。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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