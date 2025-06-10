  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

10/06/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：保障改善民生，解決群眾急難愁盼

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
５月份進出口增速加快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年前５個月，中國貨物貿易進出口總值１７﹒９４萬億元（人民幣．下同），同比增長
２﹒５％。其中，出口１０﹒６７萬億元，同比增長７﹒２％；進口７﹒２７萬億元，同比下降
３﹒８％。５月當月，貨物貿易進出口總值３﹒８１萬億元，同比增長２﹒７％。其中，出口
２﹒２８萬億元，同比增長６﹒３％；進口１﹒５３萬億元，同比下降２﹒１％。海關總署統計
分析司司長呂大良表示，進入５月份，進出口延續增長態勢，特別是中美經貿高層會談之後，增
速明顯加快，當月在同比少２個工作日的情況下，進出口、出口分別實現２﹒７％、６﹒３％的
同比增長。
　
推動民生建設更加公平均衡普惠可及
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步保障和改善民生　著力解決群眾急難愁
盼的意見》，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。
　
李強：著力破解科技成果轉化瓶頸
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月９日，國務院以「深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新融合發展」為主題
，進行第十四次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記重
要指示精神和黨中央有關決策部署，通過多方面協同發力，著力破解科技成果轉化瓶頸，切實提
高轉化效能，促進創新發展。
　
　
《上海證券報》
　
中辦、國辦印發意見，進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全面取消在就業地參加社會保險的戶籍限制、支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序
直接發放給參保人、合理提高最低工資標準……中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於
進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼的意見》，旨在進一步保障和改善民生，著力解
決群眾急難愁盼，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。
　
同比增長２﹒５％，前５個月我國外貿保持較強韌性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年前５個月，我國貨物貿易進出口總值達１７﹒９４萬億元，同比增長２﹒５％，增速較前４
個月加快０﹒１個百分點。５月當月出口增速略有回落，但仍實現了６﹒３％的增長。展望下一
階段，穩外貿政策將持續發力，推動進出口提質升級。
　
硬科技賦能國產創新藥，科創板助力生物醫藥產業自立自強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
科創板鼓勵支持硬科技企業上市，加速創新資源向戰略性新興產業集聚。科創板設立６年來，累
計已有１１３家生物醫藥領域公司實現上市，重點介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等治療領域，
已然成為美股、港股之外全球生物醫藥公司主要上市地。更令人振奮的是，科創板創新藥企業已
累計推出３３款具備「全球新」屬性的國家１類新藥，彰顯源頭創新的澎湃動能。
　
　
《證券時報》
　
中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼的意見》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁
盼的意見》，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。
　
外貿韌性十足，５月出口增長６﹒３％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年前５個月，我國貨物貿易進出口總值為１７﹒９４萬億元，同比增長２﹒５％。其中，出口
１０﹒６７萬億元，增長７﹒２％；進口７﹒２７萬億元，下降３﹒８％。海關總署統計分析司
司長呂大良表示，今年以來，經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。進入５
月份，進出口延續增長態勢，當月在同比少２個工作日的情況下，進出口、出口分別實現
２﹒７％、６﹒３％的同比增長。
　
明確行業標準，平息車企「罵戰」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
智能電動汽車市場競爭的白熱化，逐漸催生了一種新形式的「較量」，即車企高管紛紛入駐社交
平台，通過互聯網隔空論戰。這種論戰也會演化為「口水戰」，高管們時不時隔空「互懟」，在
輿論場上挑刺。針對這種行業現象，監管部門頻頻出手，持續完善行業標准，平息紛爭。
（ｒｙ）

【你點睇？】中美元首通電話，雙方同意繼續落實日內瓦共識，你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議？► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導...

10/06/2025 09:13

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處