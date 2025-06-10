《神州頭條》財經報章頭版摘要：保障改善民生，解決群眾急難愁盼

《經濟通通訊社１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



５月份進出口增速加快

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今年前５個月，中國貨物貿易進出口總值１７﹒９４萬億元（人民幣．下同），同比增長

２﹒５％。其中，出口１０﹒６７萬億元，同比增長７﹒２％；進口７﹒２７萬億元，同比下降

３﹒８％。５月當月，貨物貿易進出口總值３﹒８１萬億元，同比增長２﹒７％。其中，出口

２﹒２８萬億元，同比增長６﹒３％；進口１﹒５３萬億元，同比下降２﹒１％。海關總署統計

分析司司長呂大良表示，進入５月份，進出口延續增長態勢，特別是中美經貿高層會談之後，增

速明顯加快，當月在同比少２個工作日的情況下，進出口、出口分別實現２﹒７％、６﹒３％的

同比增長。



推動民生建設更加公平均衡普惠可及

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日前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁

盼的意見》，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。



李強：著力破解科技成果轉化瓶頸

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６月９日，國務院以「深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新融合發展」為主題

，進行第十四次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記重

要指示精神和黨中央有關決策部署，通過多方面協同發力，著力破解科技成果轉化瓶頸，切實提

高轉化效能，促進創新發展。





《上海證券報》



中辦、國辦印發意見，進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼

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全面取消在就業地參加社會保險的戶籍限制、支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序

直接發放給參保人、合理提高最低工資標準……中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於

進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼的意見》，旨在進一步保障和改善民生，著力解

決群眾急難愁盼，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。



同比增長２﹒５％，前５個月我國外貿保持較強韌性

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今年前５個月，我國貨物貿易進出口總值達１７﹒９４萬億元，同比增長２﹒５％，增速較前４

個月加快０﹒１個百分點。５月當月出口增速略有回落，但仍實現了６﹒３％的增長。展望下一

階段，穩外貿政策將持續發力，推動進出口提質升級。



硬科技賦能國產創新藥，科創板助力生物醫藥產業自立自強

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科創板鼓勵支持硬科技企業上市，加速創新資源向戰略性新興產業集聚。科創板設立６年來，累

計已有１１３家生物醫藥領域公司實現上市，重點介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等治療領域，

已然成為美股、港股之外全球生物醫藥公司主要上市地。更令人振奮的是，科創板創新藥企業已

累計推出３３款具備「全球新」屬性的國家１類新藥，彰顯源頭創新的澎湃動能。





《證券時報》



中辦、國辦印發《關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼的意見》

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日前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步保障和改善民生，著力解決群眾急難愁

盼的意見》，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。



外貿韌性十足，５月出口增長６﹒３％

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今年前５個月，我國貨物貿易進出口總值為１７﹒９４萬億元，同比增長２﹒５％。其中，出口

１０﹒６７萬億元，增長７﹒２％；進口７﹒２７萬億元，下降３﹒８％。海關總署統計分析司

司長呂大良表示，今年以來，經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。進入５

月份，進出口延續增長態勢，當月在同比少２個工作日的情況下，進出口、出口分別實現

２﹒７％、６﹒３％的同比增長。



明確行業標準，平息車企「罵戰」

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智能電動汽車市場競爭的白熱化，逐漸催生了一種新形式的「較量」，即車企高管紛紛入駐社交

平台，通過互聯網隔空論戰。這種論戰也會演化為「口水戰」，高管們時不時隔空「互懟」，在

輿論場上挑刺。針對這種行業現象，監管部門頻頻出手，持續完善行業標准，平息紛爭。

（ｒｙ）

