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AH股新聞

10/06/2025 17:00

《鍾之日記》Ｌａｂｕｂｕ大熱，泡泡瑪特衝高

　　《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　中美經貿磋商進入第二日，美方代表團稱會談有成果，美國總統特朗普說「談得很好」，但
中方一直未有明確回應，只透過官媒放風稱中方有誠意，同時也有原則。投資者觀望談判局勢，
港股走勢反覆，早盤曾升過百點，午後倒跌逾百點，兩萬四爭持。恒指全日收報２４１６２，跌
１８點或不足０﹒１％，主板成交超過２５０３億元。
　
＊滬指收低，終止五連升＊
　
　　滬綜指今早開盤即衝上三千四，惟午後快速走低，全日收跌０﹒４４％，終止五連升，報
３３８４﹒８２點，３４００點得而復失；深成指也跌０﹒８６％，創業板指更挫１﹒１７％。
滬深兩市全日成交量近１﹒４２萬億元人民幣，較上個交易日放量一成％。
　
　　從板塊來看，港口航運股拉漲。機構稱５月美國從中國海運進口商品同比驟降近三成，但中
美兩國官員正在倫敦舉行會談，尋求緩解貿易爭端。港口高管和航運顧問預計，在關稅休戰期間
，來自中國的貨運量將反彈。
　
　　創新藥概念股全天強勢，哈三聯（深：００２９００）等多股升停。《關於進一步保障和改
善民生著力解決群眾急難愁盼的意見》印發，其中提出，完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，
制定出台商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民群眾多層次用藥保障需求。
　
　　另外，軟件服務、華為概念、半導體等板塊跌幅居前。《人民日報》刊登了對話華為首席執
行官任正非的文章，關於早前美國商務部早前發布指導意見稱，「在世界上任何地方」使用華為
的昇騰芯片都會違反出口管制規定，企圖封殺華為芯片。任正非回應稱美國是誇大了華為的成績
，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。
　
＊Ｌａｂｕｂｕ熱潮勢不可擋，泡泡瑪特股價新高＊
　
　　泡泡瑪特（０９９９２）股價繼續高歌猛進，盤中報２６２元續創新高，收漲３﹒２％，報
２５８﹒８元。摩通早前分析泡泡瑪特股價前景，看好公司透過擴充產品及國際化，接觸到的潛
在市場規模可達目前２４倍；又看好泡泡瑪特將Ｌａｂｕｂｕ發展成超級ＩＰ、擴張利潤率、銷
售槓桿及海外貢獻，預測泡泡瑪特２０２５年營收按年增長８２％，盈利按年增長１０５﹒１％

　
　　該行予泡泡瑪特目標價２５０元，對應２０２５年預測市盈率４６﹒４倍以及市銷率
１２﹒９倍，較國際同業折讓２０％。摩通還樂觀看好泡泡瑪特股價２０２７年可以升至４００
元，前提是公司要交出更快的盈利增長，２０２８年淨利潤要達１８２億元，較該行目前預測高
出２５％。
　
　　股價催化劑Ｌａｂｕｂｕ現在一貨難求，連帶著相關仿冒工廠亦開始出現「產能不足」。《
第一財經》報道，東莞一家Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠負責人直言，現在加錢想要調貨也沒貨。此外
，有銀行趁著這股熱潮，以贈送Ｌａｂｕｂｕ公仔來吸引儲戶。據悉，平安銀行在多個城市向新
存款人提供Ｌａｂｕｂｕ收藏品，新儲戶存入５萬元人民幣，期限三個月，即可獲贈
Ｌａｂｕｂｕ。不過，國家金融監督管理總局浙江監管局已叫停相關行為。
　
　　Ｌａｂｕｂｕ是香港藝術家龍家升為泡泡瑪特創作的森林精靈形象，由於明星代言效應、社
交貨幣、盲盒營銷等多重要素成為火紅潮玩，泡泡瑪特創始人王寧得益於公司股價暴漲，身家達
２０８億美元，取代牧原股份創始人秦英林，成為河南新首富，同時位列中國富豪榜第１０位。
　
＊內房股普遍造好，民營房企重啟境外融資＊
　
　　內房股今日普遍造好，其中，新城發展（０１０３０）收漲逾７％，盤中最高見２﹒３３元
，創一個月新高。遠洋集團（０３３７７）漲超４％，中國金茂（００８１７）升近４％，富力
地產（０２７７７）漲超３％，融創中國（０１９１８）漲近３％，綠城中國（０３９００）、
龍湖集團（００９６０）、旭輝控股（００８８４）漲超２％。
　
　　《澎湃新聞》從知情人士處獲悉，新城發展正在推進美元債發行工作，預計發行額度在
２﹒５億美元至３億美元。目前已選定四家券商，包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里
昂。
　
　　新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內第二家境外融資的房企。業內
人士稱，如果民營房企境外融資重啟成功，將釋放積極信號，有助於修復國際資本市場對中國民
營房企的風險預期，為優質企業提供生存和發展空間，更通過信用修復與資金鏈改善，助力房地
產行業從「保主體」轉向「穩發展」。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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