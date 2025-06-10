《鍾之日記》Ｌａｂｕｂｕ大熱，泡泡瑪特衝高

《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美經貿磋商進入第二日，美方代表團稱會談有成果，美國總統特朗普說「談得很好」，但

中方一直未有明確回應，只透過官媒放風稱中方有誠意，同時也有原則。投資者觀望談判局勢，

港股走勢反覆，早盤曾升過百點，午後倒跌逾百點，兩萬四爭持。恒指全日收報２４１６２，跌

１８點或不足０﹒１％，主板成交超過２５０３億元。



＊滬指收低，終止五連升＊



滬綜指今早開盤即衝上三千四，惟午後快速走低，全日收跌０﹒４４％，終止五連升，報

３３８４﹒８２點，３４００點得而復失；深成指也跌０﹒８６％，創業板指更挫１﹒１７％。

滬深兩市全日成交量近１﹒４２萬億元人民幣，較上個交易日放量一成％。



從板塊來看，港口航運股拉漲。機構稱５月美國從中國海運進口商品同比驟降近三成，但中

美兩國官員正在倫敦舉行會談，尋求緩解貿易爭端。港口高管和航運顧問預計，在關稅休戰期間

，來自中國的貨運量將反彈。



創新藥概念股全天強勢，哈三聯（深：００２９００）等多股升停。《關於進一步保障和改

善民生著力解決群眾急難愁盼的意見》印發，其中提出，完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，

制定出台商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民群眾多層次用藥保障需求。



另外，軟件服務、華為概念、半導體等板塊跌幅居前。《人民日報》刊登了對話華為首席執

行官任正非的文章，關於早前美國商務部早前發布指導意見稱，「在世界上任何地方」使用華為

的昇騰芯片都會違反出口管制規定，企圖封殺華為芯片。任正非回應稱美國是誇大了華為的成績

，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。



＊Ｌａｂｕｂｕ熱潮勢不可擋，泡泡瑪特股價新高＊



泡泡瑪特（０９９９２）股價繼續高歌猛進，盤中報２６２元續創新高，收漲３﹒２％，報

２５８﹒８元。摩通早前分析泡泡瑪特股價前景，看好公司透過擴充產品及國際化，接觸到的潛

在市場規模可達目前２４倍；又看好泡泡瑪特將Ｌａｂｕｂｕ發展成超級ＩＰ、擴張利潤率、銷

售槓桿及海外貢獻，預測泡泡瑪特２０２５年營收按年增長８２％，盈利按年增長１０５﹒１％

。



該行予泡泡瑪特目標價２５０元，對應２０２５年預測市盈率４６﹒４倍以及市銷率

１２﹒９倍，較國際同業折讓２０％。摩通還樂觀看好泡泡瑪特股價２０２７年可以升至４００

元，前提是公司要交出更快的盈利增長，２０２８年淨利潤要達１８２億元，較該行目前預測高

出２５％。



股價催化劑Ｌａｂｕｂｕ現在一貨難求，連帶著相關仿冒工廠亦開始出現「產能不足」。《

第一財經》報道，東莞一家Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠負責人直言，現在加錢想要調貨也沒貨。此外

，有銀行趁著這股熱潮，以贈送Ｌａｂｕｂｕ公仔來吸引儲戶。據悉，平安銀行在多個城市向新

存款人提供Ｌａｂｕｂｕ收藏品，新儲戶存入５萬元人民幣，期限三個月，即可獲贈

Ｌａｂｕｂｕ。不過，國家金融監督管理總局浙江監管局已叫停相關行為。



Ｌａｂｕｂｕ是香港藝術家龍家升為泡泡瑪特創作的森林精靈形象，由於明星代言效應、社

交貨幣、盲盒營銷等多重要素成為火紅潮玩，泡泡瑪特創始人王寧得益於公司股價暴漲，身家達

２０８億美元，取代牧原股份創始人秦英林，成為河南新首富，同時位列中國富豪榜第１０位。



＊內房股普遍造好，民營房企重啟境外融資＊



內房股今日普遍造好，其中，新城發展（０１０３０）收漲逾７％，盤中最高見２﹒３３元

，創一個月新高。遠洋集團（０３３７７）漲超４％，中國金茂（００８１７）升近４％，富力

地產（０２７７７）漲超３％，融創中國（０１９１８）漲近３％，綠城中國（０３９００）、

龍湖集團（００９６０）、旭輝控股（００８８４）漲超２％。



《澎湃新聞》從知情人士處獲悉，新城發展正在推進美元債發行工作，預計發行額度在

２﹒５億美元至３億美元。目前已選定四家券商，包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里

昂。



新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內第二家境外融資的房企。業內

人士稱，如果民營房企境外融資重啟成功，將釋放積極信號，有助於修復國際資本市場對中國民

營房企的風險預期，為優質企業提供生存和發展空間，更通過信用修復與資金鏈改善，助力房地

產行業從「保主體」轉向「穩發展」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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