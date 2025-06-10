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AH股新聞

10/06/2025 09:58

《Ａ股焦點》中科曙光漲停，海光信息擬１１６０億換股合併該公司

　　《經濟通通訊社１０日專訊》海光信息（滬：６８８０４１）和中科曙光
（滬：６０３０１９）昨晚均發布公告，披露換股吸收合併預案。海光信息計劃按照
０﹒５５２５：１的換股比例吸收合併中科曙光，並向特定投資者發行股份募集配套資金。
　
　　兩家公司股票今日開市復牌大漲，中科曙光漲停，報６８﹒０９元人民幣；海光信息漲
５﹒２３％，報１４３﹒２８元人民幣。
　
　　本次交易前海光信息無實際控制人。本次換股吸收合併完成後，中科曙光作為被吸收合併方
將終止上市；海光信息作為存續公司，仍無實際控制人。本次換股吸收合併中，海光信息擬購買
資產的交易金額為換股吸收合併中科曙光的成交金額，為１１５９﹒６７億元人民幣。
　
　　這也是在５月１６日《上市公司重大資產重組管理辦法》正式修訂發布後，首單上市公司之
間吸收合併交易。海光信息主要產品包括高端通用處理器（ＣＰＵ）和協處理器（ＤＣＵ）。中
科曙光是「中科系」上市公司，主要從事高端計算機、存儲、安全、數據中心產品的研發製造。
（ｊｑ）

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