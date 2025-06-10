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AH股新聞

10/06/2025 11:29

《Ａ股焦點》新城控股漲４％，母企擬發美元債，房企境外融資重啟

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《澎湃新聞》報道，從知情人士處獲悉，新城控股
（滬：６０１１５５）的母公司新城發展（０１０３０）正在推進美元債發行工作，預計發行額
度在２﹒５億美元至３億美元。目前已選定四家券商，包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中
信里昂。
　
　　新城控股今早高開高走，現漲４﹒３３％，報１３﹒４８元人民幣。
　
　　報道指，截至目前，新城控股正在溝通由中債增擔保的中期票據，發行額度大概在１５億至
２０億元人民幣之間；同時還有４個資產包在和金融機構溝通融資事宜，這些融資的用途均是償
還美元債。
　
　　新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內第二家境外融資的房企。今年
２月１８日，混合所有制企業綠城中國（０３９００）宣布，新發行本金總額１﹒５億美元的優
先票據，年利率８﹒４５％。
　
　　業內人士稱，如果民營房企境外融資重啟成功，將釋放積極信號，有助於修復國際資本市場
對中國民營房企的風險預期，為優質企業提供生存和發展空間，更通過信用修復與資金鏈改善，
助力房地產行業從「保主體」轉向「穩發展」。（ｊｑ）

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