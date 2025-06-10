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AH股新聞

10/06/2025 09:13

【車企血戰】乘聯分會崔東樹：「零公里二手車」是經銷商自救行為

　　《經濟通通訊社１０日專訊》近日內地車市將新車轉為「零公里二手車」銷售引發關注，乘
聯分會秘書長崔東樹昨日在乘用車市場分析發布會上表示，「零公里二手車」是經銷商應對嚴峻
壓力時常見的自救行為，汽車廠家應當給予經銷商穩定的價格及回款保障，保護經銷商利益，抑
制「零公里二手車」現象也有助於穩定市場。
　
　　崔東樹稱，「零公里二手車」的去向包括出口和內銷。在一些主機廠尚未開拓的海外市場，
經銷商為了緩解庫存壓力會自發布局，目前中亞市場體量較大。
　
　　在國內，「零公里二手車」也已長期存在，在汽車排放標準切換時，汽車經銷商為消化老車
庫存往往採取這一手段。如今，經銷商在面對嚴峻壓力時，也會無奈將新車作為「零公里二手車
」甩賣。
　
　　崔東樹建議，部分頭部廠家不應強求既定產銷目標，應防止過高產量帶來過高庫存，給經銷
商制造強大壓力，最終導致行業秩序受到影響。
　
＊工信部：扎實推進整治新能源車內捲問題＊
　
　　此外，工信部部長李樂成近日主持召開黨組會議，提出三項集中整治措施，當中包括「綜合
整治新能源汽車行業『內捲』問題」，要求針對行業競爭過度、資源浪費等問題，推動健康有序
發展。（ｃｔ）

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