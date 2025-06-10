【數據解讀】瑞銀汪濤：中國對美「搶出口」後可能會出現反向調整

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表報告指出

，內地５月貿易增速溫和放緩，未來或將進一步走弱。假設關稅稅率保持在目前水平，中國對美

「搶出口」可能在６月貿易數據中更為明顯，但ＰＭＩ新訂單指數等其他數據持續表明實際需求

疲軟，並且「搶出口」後可能會出現反向調整。



＊中美貿易局勢緩和，但對美出口進一步下跌＊



瑞銀估算５月對美出口環比繼續下滑４﹒７％，而４月曾創下超過２６％的歷史環比最大降

幅；環比下滑拖累其同比降幅擴大至３４﹒６％（４月同比下跌２１％）。５月１２日中美雙方

將所謂「對等關稅」稅率從１２５％下調至１０％，最開始在４月２日加徵的３４％「對等關稅

」中的２４％暫緩９０天執行。然而，芬太尼相關的２０％關稅仍然有效；２３２條款下針對鋼

鐵、鋁和汽車產品的加徵關稅也仍然有效。再加上此前特朗普第一任期和拜登政府已經徵收的關

稅，估算中美日內瓦經貿會談後美國對中國產品的總加權平均關稅稅率（從價）目前約為

４３﹒５％，而之前為１１０％。近期中美貿易局勢緩和後，媒體報道中國企業開始對美國搶出

口，在不確定性高企下，貿易商利用關稅下降的時間窗口加快出口。不過，月度整體對美出口並

未證實這一點，部分可能由於５月１２日之後企業對美國搶出口不足以完全抵消月初關稅稅率高

企的拖累。此外，由於美國對中國商品的關稅稅率仍高於其他經濟體，搶出口可能僅出現在部分

行業，對５月整體出口影響較小。



＊汽車出口同比增速升至歷史高位＊



５月一籃子消費品出口同比降幅從此前的３﹒２％進一步擴大至４﹒３％。另一方面，一籃

子ＩＴ產品出口同比增長加快，其中集成電路出口同比增長超過３３％，為近年來最高增速之一

。相反，個人電腦和智能手機出口同比跌幅均擴大。綜合來看，中國對其他經濟體的ＩＴ產品零

部件出口增長但電子消費品出口放緩。這也呼應中國對美出口進一步下滑，但對亞洲其他經濟體

出口依然保持穩健。５月汽車和汽車零部件出口恢復至兩位數的同比增速，為年內首次，瑞銀估

算５月汽車出口量環比增長７％以上，月度出口規模創歷史新高。



＊進口同比降幅超預期＊



５月進口同比下降３﹒４％，再度弱於市場預期（同比下降０﹒８％）和４月（同比下降

０﹒２％）。實際進口量再次回落至同比下降１﹒８％。一籃子大宗商品進口同比跌幅從此前的

１０﹒３％擴大至１５﹒７％。銅礦石進口同比增長放緩，鐵礦石同比降幅擴大。估算顯示，經

季節性調整後，銅礦石和鐵礦石的進口量趨勢均有所改善，表明儘管存在外部關稅風險，國內需

求總體上保持穩定。此外，電腦進口增速進一步放緩，部分由於高基數效應，同時也可能受制於

美國對華ＡＩ相關技術出口管制。ＩＴ零部件的進口增長也有所放緩，部分可能由於與其他出口

經濟體相比，中國對美國消費電子產品出口仍面臨更高的關稅，而且鑑於宏觀不確定性，對消費

電子產品的整體需求也並不強勁。（ｃｔ）

