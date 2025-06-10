《華為動向》任正非談昇騰芯片遭威脅封殺：美國誇大了華為成績

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部早前發布指導意見稱，「在世界上任何地方」使用

華為的昇騰芯片都會違反出口管制規定，企圖在全球範圍封殺華為芯片。中國官媒《人民日報》

刊登了對話華為首席執行官任正非的文章，任正非稱美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼

厲害。要努力做才能達到他們的評價。



任正非表示，單芯片還是落後美國一代。但芯片問題其實沒必要擔心，用疊加和集群等方法

，計算結果上與最先進水平是相當的。中國在中低端芯片上是可以有機會的，中國數十、上百家

芯片公司都很努力。特別是化合物半導體機會更大。「硅基芯片，我們用數學補物理、非摩爾補

摩爾，利用集群計算的原理，可以達到滿足我們現在的需求。」任正非稱。



＊任正非：製造業ＡＩ運用非常快，會誕生很多中國模型＊



對於人工智能（ＡＩ），任正非表示ＡＩ也許是人類社會最後一次技術革命，當然可能還有

能源的核聚變。ＡＩ發展要經歷數十年、數百年，但稱不要擔心，中國也有很多優勢。



他又表示，從根本上說，算法不掌握在ＩＴ人手裏面，而是掌握在電力專家、基建專家、煤

炭專家、醫藥專家、各類行業專家的手裏面。實踐層面看，中國製造業ＡＩ運用非常快，會誕生

很多中國模型。



任正非還強調要重視理論特別是基礎理論的研究。華為一年１８００億（人民幣．下同）投

入研發，大概有６００億是做基礎理論研究，不考核。１２００億左右投入產品研發，投入是要

考核的。（ｒｙ）

