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AH股新聞

10/06/2025 09:17

【關稅戰】新華時評：中國稀土管制非一時興起的「戰術反制」

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中美周一（９日）起在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議，美方
期望可與中國就稀土出口問題達成協議。《新華社》發表題為《行全球慣例，盡大國之責－－中
國規範稀土出口合理合法》的時評專欄文章，對於近期宣布加強對部分稀土相關物項的出口管制
新規，認為該舉措是中國作為全球關鍵礦產重要供應國，主動對標國際通行做法、提升治理水平
及履行大國責任的必然一步，它並非一時興起的所謂「戰術反制」，而是植根於內地自身產業可
持續發展的深層需求，並與全球對戰略資源進行規範化管理的趨勢同頻共振，最終目的是實現戰
略資源可持續利用與全球共同發展。
　
　　文章指，在中美經貿摩擦深化、關鍵技術領域遭遇無理封鎖的當下，內地強化戰略資源管理
易引發聯想。若將此曲解為短期博弈的「籌碼」，實則是矮化中央政策的戰略高度。內地期待的
是基於規則、開放包容的國際合作環境，而非零和博弈的惡性循環。與其陷入「脫勾斷鏈」的焦
慮或「戰略武器」的迷思，不如通過坦誠對話與合作，共同確保稀土資源能在和平及可持續的框
架下，繼續為全球科技進步和綠色轉型貢獻力量。
　
　　文章還稱，對具有明顯軍民兩用屬性的戰略資源進行出口管制，是國際通行做法，也是一個
主權國家維護自身安全和履行國際義務的正當權利。中國依法對稀土相關物項實施出口管制，並
非針對特定國家的壁壘，而是切實履行國際防擴散義務，是以非歧視性原則堅持維護世界和平與
地區穩定的負責任之舉。（ｒｙ）

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