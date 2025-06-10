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AH股新聞

10/06/2025 14:52

《神州金融》監管叫停銀行贈Ｌａｂｕｂｕ吸儲戶的做法

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》報道，中國一家銀行以贈送泡泡瑪特
（０９９９２）Ｌａｂｕｂｕ公仔來吸引儲戶的做法遭金融監管機構叫停，凸顯出在利率和利潤
率下降的情況下，銀行爭奪客戶的競爭日益激烈。
　
　　知情人士透露，國家金融監督管理總局浙江監管局已要求當地銀行不得以不合規的好處來吸
引存款。這條指導意見出台前，平安銀行（深：０００００１）已在多個城市向新存款人提供
Ｌａｂｕｂｕ收藏品，這是由韓國流行音樂組合Ｂｌａｃｋｐｉｎｋ的Ｌｉｓａ等名人代言的盲
盒玩具，新儲戶存入５萬元人民幣，期限三個月，即可獲贈。
　
　　知情人士表示，這種贈送禮物的做法，如贈送大米、小家電以及互聯網平台會員資格等，被
認為會推高銀行成本並損害其利潤率。雖然平安銀行的營銷活動在社交媒體小紅書上走紅，並引
起了潛在儲戶的濃厚興趣，但也招致了官方媒體的批評，稱並非長久之計。
　
　　銀行業利潤率目前處於紀錄低位，各家銀行努力在吸收存款和保護利潤率之間尋找平衡。全
國各大銀行５月份剛剛進行了新一輪存款利率下調，規模較小的銀行也紛紛跟進，將定期存款利
率降至略高於１％的水平。（ｒｙ）

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