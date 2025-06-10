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AH股新聞

10/06/2025 14:07

【關稅戰】花旗：中美達成「交易性」協議概率升，中國無緊迫壓力

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中美在倫敦進行第二輪經貿會談之際，投行花旗認為，雙方達
成一項交易性協議的可能性上升；不過中國決策者可能只會做出謹慎讓步，比如在稀土出口管制
方面，以換取美國放鬆部分出口管制或下調關稅等。
　
　　花旗在中國發布５月份外貿數據後的點評報告中重申，２０％的芬太尼關稅有很大機會通過
談判暫停甚至取消。鑒於出口仍保持韌性，「中國可能並無迫切與美國達成協議或是刺激經濟的
壓力，」報告稱。
　
　　報告並指出，高頻追蹤數據顯示，６月以來航運活動依然表現良好，中國到美國的集裝箱船
離港量降幅收窄，同時整體貨物吞吐量保持穩定。預計９０天的關稅暫緩窗口期間，「搶出口」
情況可能持續。
　
＊次季ＧＤＰ增速有望超５％，近期不會有重大政策變動＊
　
　　花旗認為，中國二季度國內生產總值（ＧＤＰ）實際增速有望超過５％，三季度經濟增速也
將受益於低基數效應，因此在７月政治局會議上或９月份之前料不會有重大政策變動。
　
　　中美高級經濟官員９日起在倫敦舉行會談，美國總統特朗普周一表示，會談進展順利，與中
國「談得很好」。（ｒｙ）　

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