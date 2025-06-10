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AH股新聞

10/06/2025 18:15

《中國要聞》中方邀美國網紅來華免費遊覽１０天，展示真實的中國

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》報道，中國邀請美國網紅今年７月參加為期１０天
的免費中華行，以加強民間交流、展示「真實的中國」。
　
＊社交平台至少要有３０萬粉絲＊
　
　　報道指，《中國青年報》等中國官方媒體發布的招募廣告顯示，這個以中國和世界青年影響
力交流為主旨的項目，招募擁有至少３０萬粉絲的社交媒體年輕網紅人士與中國內容創作者合作

　
　　根據面向美國的中國留學生的微信公眾號「留學生研究社」，該活動招募１０名美國１８－
３５歲青年博主，所需條件包括社交平台Ｉｎｓｔａｇｒａｍ╱ＹｏｕＴｕｂｅ╱ＴｉｋＴｏｋ
╱Ｘ等的粉絲數量至少３０萬，沒有黑歷史，敢於在論壇、企業、鄉村、古跡面前用鏡頭和文字
呈現真實現場，不怕「臨場翻車」等。
　
＊將訪小紅書、比亞迪總部，上長城直播＊
　
　　入圍的博主將參與為期１０天的「中美青年博主交流營」，遊覽蘇州、上海、深圳、邯鄲和
北京，行程包括到蘇州世界青年發展論壇（ＷＹＤＦ）現場打卡；進入「小紅書」上海總部，與
產品經理以及中國的博主大咖交流，還有「打卡比亞迪總部，坐進Ｕ８電動跑車，來一次水上試
駕」，再探訪深圳各類「黑科技」公司；清晨在邯鄲打卡太極晨練，然後走進鄉村振興電商基地
等；還會上長城遊故宮，在長城進行一場長達４小時的直播，與全球粉絲一起「雲爬長城」，接
著和當地大學生代表同台互動。最後所有博主將合力製作一支５－１０分鐘的「超級剪輯」短片
，「選出旅程中的Ｎ個Ｈｉｇｈ點，讓中青報和ＷＹＤＦ百萬粉絲大號幫我們二次傳播，一夜之
間讓你的帳號變成『網紅孵化器』」。
　
　　據介紹，１０天行程「全程食宿＋國內交通全包」，而且「機票錢我們給報銷」，還能「與
１０位中國頂流博主同台創作，平台強力推送，保證讓你『漲粉爆錶』，而且獲「官方邀請函＋
簽證支持：簽證搞定，專人協助手續，一路無憂」。（ｓｌ）

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