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AH股新聞

10/06/2025 09:25

【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ核心高管傳離職創業，入Ａｇｅｎｔ賽道

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國生成式人工智能（ＡＩ）初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起
之際，據內媒引述消息報道，在半年前，ＤｅｅｐＳｅｅｋ一名核心高管已悄然離職創業，並將
於今年聖誕節前後發布Ａｇｅｎｔ產品。
　
　　消息指出，該高管原為ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＣＴＯ。另有知情人士透露，ＤｅｅｐＳｅｅｋ
內部並無明確為「ＣＴＯ」職位，但有承擔相應工作的人士。據悉，這位ＤｅｅｐＳｅｅｋ核心
高管的創業項目已拿到某頭部風險投資（ＶＣ）融資。
　
　　報道提到，半年前正值ＤｅｅｐＳｅｅｋ最火熱的時期，該核心高管卻選擇在當時離職創業
並切入Ａｇｅｎｔ賽道，這一時間點的選擇耐人尋味。有相關行業人士表示，該核心高管戴著
ＤｅｅｐＳｅｅｋ的光環不愁找不到融資。這反映出目前ＡＩ創業環境中的一個現實，即是頭部
大模型公司的技術人才已成為資本市場追逐的「香餑餑」，尤其是那些參與過核心模型研發的高
管們。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ在大約３個月前傳出正在招聘多個財務相關崗位，涉及ＣＦＯ、財務副總
監、財務總監等。對此，接近ＤｅｅｐＳｅｅｋ方面的知情人士稱，創始人梁文峰的確正在招
ＣＦＯ，但絕對不是與資本市場方向的職位，而ＤｅｅｐＳｅｅｋ在近期更不可能有融資或
ＩＰＯ相關計劃。（ｊｑ）

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