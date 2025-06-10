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AH股新聞

10/06/2025 10:59

《打擊貪腐》上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松被雙開

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據中央紀委國家監委消息，經中共中央批准，中央紀委國家監
委對第二十屆中央候補委員，上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松嚴重違紀違法問題進
行了立案審查調查。
　
＊對抗組織審查，違規低價出讓國有土地使用權＊
　
　　經查，朱芝松喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央
八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，由他人支付應由個人支付的費用；組織
原則缺失，不如實報告個人有關事項，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，
利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，違規收受禮品禮金和消費卡；違規決定降低國有土
地使用權出讓價格，違規干預和插手工程項目承包；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營
等方面牟利，並非法收受巨額財物。
　
　　朱芝松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌
受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關
規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予朱芝松開除黨籍處分；由
國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、上海市第十二次黨代會代表、上海市浦
東新區第五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查
起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。
　
　　公開簡歷顯示，朱芝松出生於１９６９年２月，江蘇連雲港人，是第二十屆中央委員會候補
委員。據《財新》報道，朱芝松是１９９２年設立浦東新區以來第一個被查的浦東新區區委書記
，也是黨的二十大以來上海第二「虎」，是本屆上海市委常委班子中首名被查者。２０２４年
１１月２７日，朱芝松被通報受查。（ｊｑ）

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