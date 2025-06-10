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AH股新聞

10/06/2025 14:16

內媒：Ｌａｂｕｂｕ火爆，仿冒工廠稱加錢調貨也沒貨

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隨著Ｌａｂｕｂｕ的持續火爆，有些Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠開
始出現「產能不足」。據《第一財經》報道，東莞一家Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠負責人直言，現在
加錢想要調貨也沒貨，「之前提前訂的，就該知足了，現在想訂都排不上」。
　
　　這名Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠負責人９日表示，數千隻Ｌａｂｕｂｕ訂單需要排單，不過很多
工廠由於訂單太滿，現在也不一定願意接單，因為貨量實在不夠分，要貨的人愈來愈多；大概兩
周前，訂單還能在幾天內發貨。
　
　　據了解，目前仿冒工廠有兩款Ｌａｂｕｂｕ產品，都是１比１全身款。其中一種「高仿高品
質」，屬於品質較好的仿品，一隻售價３８元人民幣；「義烏高品質款」則是可以立刻看出其為
仿冒品，要價較便宜。
　
　　另一家東莞Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠負責人說，目前產能有限，工廠每日產能可以達到數千隻
，不過數千隻的訂單必須排到月底，現在要貨的人實在太多了。
　
　　報道引述法律界人士意見表示，這種大規模生產仿冒品行為侵犯智慧財產權，對於假冒與過
分加價的黃牛行為等，政府都應該加強監管，例如給予仿冒者處罰、管控黃牛交易等。
　
＊泡泡瑪特創始人王寧成為河南新首富＊
　
　　Ｌａｂｕｂｕ是香港藝術家龍家升為潮玩品牌－－泡泡瑪特（０９９９２）創作的森林精靈
形象。Ｌａｂｕｂｕ由於明星效應、社交貨幣、盲盒營銷等多重要素成為火紅潮玩，直接拉動泡
泡瑪特股價。泡泡瑪特今日股價續漲，現升近３％，盤中一度高見２６２港元，創５２周新高。
　
　　水漲船高，泡泡瑪特創始人王寧，得益泡泡瑪特股價的暴漲，福布斯實時富豪榜顯示，王寧
及其家族身家為２０８億美元，成為河南新首富，同時位列中國富豪榜第１０位。（ｊｑ）

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