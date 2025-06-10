《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０７％，中美經貿磋商今日繼續進行

《經濟通通訊社１０日專訊》中國國務院副總理何立峰與美方代表，當地時間周一（９日）

在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，歷時逾６小時。央視旗下玉淵譚天稱，會議將於周

二繼續進行；據悉雙方會在香港時間今日下午約５時再次開會。滬深股市今早升跌不一，滬綜指

輕微高開０﹒０７％，報３４０２﹒０１點，登上三千四，深成指低開０﹒０２％，創業板低開

０﹒１６％。盤初醫藥股繼續造好。



美國總統特朗普評價，會談進展順利，他從倫敦團隊只得到很好的報告。《華爾街日報》報

道，在中美倫敦會談前，特朗普給予美方談判人員空間，解除對華出口管制。據報，會談聚焦關

稅、科技和稀土等議題。美方可能要求中方解禁稀土出口，中方則可能要求美方放寬對華芯片出

口管制。



《人民日報》發表署名「鍾聲」的評論文章稱，中美經貿關係的真實圖景是優勢互補、共生

共贏。通過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案。只有拆除人為設置的「鐵

柵欄」，暢通經貿合作的「雙向道」，才能推動中美經貿關係穩定健康發展。



人行今日進行１９８６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有４５４５億元

逆回購到期，即今日淨回籠２５５９億元。（ｒｙ）

