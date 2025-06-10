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AH股新聞

10/06/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１１％，創新藥概念續強

　　《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市三大指數早間漲跌互現，滬指收升０﹒１１％，報
３４０３﹒５２點，深成指跌０﹒２３％，創業板同跌０﹒３６％。中美談判進入第二日，央視
旗下「玉淵譚天」發布文章稱，美國商務部長盧特尼克在與其他國家的貿易談判過程中，曾試圖
施壓影響他國與中國的貿易往來，對此中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。
中方明確表態：美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。無論美方來了誰
，都應清楚理解，中方有誠意，同時也有原則。
　
　　昨日受惠談判消息上漲的稀土板塊衝高回落，而創新藥概念則延續強勢，哈三聯
（深：００２９００）、昂利康（深：００２９４０）等多股漲停。固態電池表現活躍，金銀河
（深：３００６１９）升停封板。銀行板塊升逾１％，興業銀行（滬：６０１１６６）股價創歷
史新高，上午收升１﹒２％。下跌方面，軍工、半導體及算力股走低。滬深兩市上午半天成交
７８８７億元（人民幣．下同），較上個交易日減少３４３億元或４％，個股跌多漲少，兩市超
３２４０隻個股飄綠。（ｒｙ）

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