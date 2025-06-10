《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４４％終止五連升，三千四得而復失

《經濟通通訊社１０日專訊》滬綜指今早開盤即衝上三千四，惟午後快速走低，全日收跌

０﹒４４％，終止五連升，報３３８４﹒８２點，３４００點得而復失；深成指也跌０﹒８６％

，創業板指更挫１﹒１７％。滬深兩市全日成交量近１﹒４２萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日放量１２８９億元或約１０％。



從板塊來看，港口航運股拉漲，南京港（深：００２０４０）、連雲港

（滬：６０１００８）漲停。機構稱５月美國從中國海運進口商品同比驟降近三成，但中美兩國

官員正在倫敦舉行會談，尋求緩解貿易爭端。港口高管和航運顧問預計，在關稅休戰期間，來自

中國的貨運量將反彈。



創新藥概念股全天強勢，哈三聯（深：００２９００）等多股升停。《關於進一步保障和改

善民生著力解決群眾急難愁盼的意見》印發，其中提出，完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，

制定出台商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民群眾多層次用藥保障需求。



另外，軟件服務、華為概念、半導體等板塊跌幅居前。《人民日報》刊登了對話華為首席執

行官任正非的文章，關於早前美國商務部早前發布指導意見稱，「在世界上任何地方」使用華為

的昇騰芯片都會違反出口管制規定，企圖封殺華為芯片。任正非回應稱美國是誇大了華為的成績

，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８６５﹒４７ －０﹒５１

上證指數 ３３８４﹒８２ －０﹒４４ ５５７４﹒２８

深證成指 １０１６２﹒１８ －０﹒８６ ８５７９﹒４５

創業板指 ２０３７﹒２７ －１﹒１７

科創５０ ９８２﹒９０ －１﹒４７

Ｂ股指數 ２５６﹒９１ ＋０﹒０１ ０﹒９１

深證Ｂ指 １１７４﹒９０ －１﹒１０ １﹒０２

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