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AH股新聞

10/06/2025 09:31

ＴｉｋＴｏｋ擴大英國投資，設新辦事處增逾５００工作崗位

　　《經濟通通訊社１０日專訊》ＴｉｋＴｏｋ宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事
處、擴大業務規模並新增就業崗位。
　
　　ＴｉｋＴｏｋ表示，英國員工人數今年將增至３０００人，新增５００多個工作崗位。公司
並正在倫敦巴比肯投資新建辦公室，佔地面積將超過２０２２年開設的英國總部，預計於明年年
初開放。ＴｉｋＴｏｋ表示，這將使其在英國基礎設施方面的投資達到約１﹒４億英鎊。
　
　　ＴｉｋＴｏｋ強調，最新的投資不僅是對平台業務的大力支持，也將繼續投入安全監管體系
。ＴｉｋＴｏｋ稱，目前在英國實行的青少年隱私保護措施，如「家庭監管」和「默認內容靜默
」等，都在不斷加強。
　
　　據了解，ＴｉｋＴｏｋ進入英國市場後用戶數量持續攀升，目前英國每月有超３０００萬人
使用ＴｉｋＴｏｋ，英國已成該平台在歐洲最大的用戶社區。ＴｉｋＴｏｋ的電商業務
ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ也發展迅猛，已成為全英增長最快的線上零售平台。研究機構
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ的數據顯示，截至目前有超過１５０萬家英國中小企業活躍
於ＴｉｋＴｏｋ平台，相關企業一年為英國經濟貢獻約１６億英鎊，帶動就業３﹒２萬個崗位。
（ｓｌ）

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