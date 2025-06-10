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AH股新聞

10/06/2025 10:01

《政策解讀》專家解讀重磅文件：就業增收住房等獲中央直接回應

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨印發《關於進一步保障和改
善民生　著力解決群眾急難愁盼的意見》，從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、
擴大基礎民生服務普惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署。分析認為，這份重磅文
件直面民之所切，就業、增收、住房、教育等普通人日常生活中的急難愁盼得到中央直接回應。
　
　　《中新社．國是直通車》解讀，「遇到突發困難時，基本生活怎麼辦？社保會不會斷繳？這
些都是迫切的『急』」。《意見》提出「及時將符合條件的群眾納入社會救助範圍」、「精準落
實為困難群體代繳城鄉居民社會保險費政策，增強低收入人口抗風險能力」、「完善最低工資標
準調整機制，合理提高最低工資標準」，讓困難民眾感受到民生溫度。
　
　　解讀又指，為新市民提供風險保障，促其安居樂業，是民生領域近些年新出現的難題。《意
見》提出「健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社會保險制度，全面取消在就業地參加
社會保險的戶籍限制」、「引導支持在保障性住房中加大兼顧職住平衡的宿舍型、小戶型青年公
寓供給」，力求為更多新市民融入城市解除後顧之憂。
　
　　此外，近年來中國教育普及水平明顯提升，但優質教育資源仍總體不足，不少家庭還在為孩
子升學發愁。《意見》提出「新建改擴建１０００所以上優質普通高中，重點改善縣域普通高中
基本辦學條件」、「逐步提高優質高校本科招生規模」，努力創造條件讓更多孩子能夠上好學。
　
＊發改委專家：官方統籌解決民生痛點堵點淤點＊
　
　　報道引述國家發改委宏觀經濟研究院研究員魏國學表示，這份文件意味著官方將統籌解決民
眾反映強烈、迫在眉睫的民生痛點問題，解決有可能引發社會群體焦慮的民生堵點問題，解決長
期積累、複雜難解的民生淤點問題。不僅求解「存量問題」，中國還將進行「增量改革」，繼續
加大民生投入，為保障和改善民生「加溫」。隨著中國老齡化程度加深，社會保險支出上升趨勢
將更為明顯，大量養老服務需求還未得到滿足、生育支持政策尚處於起步階段，這些都是未來社
會支出的主要增長點。
　
＊人民大學專家：應注重加強普惠、基礎民生建設＊
　
　　中國人民大學社會學理論與方法研究中心教授房莉傑認為，民生投入的增量應注重加強普惠
性、基礎性、兜底性民生建設，將有限資源重點投入「保基本」。對此，《意見》明確提出「根
據經濟社會發展水平和財政可承受能力，適時將涉及群眾切身利益的增量服務事項納入國家基本
公共服務標準」。（ｓｌ）

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