《神州債市》科技創新債券滿月，１４７機構累計發行３７４８億元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國銀行間市場交易商協會發文指，自５月７日人民銀行和中

證監聯合發布關於支持發行科技創新債券有關事宜的公告後，市場各方反應熱烈。截至６月７日

，科技創新債券推出首月，全市場１４７家機構累計發行科技創新債券超３７４８億元（人民幣

．下同），包括３９家金融機構發行２２３９億元，１０８家非金融企業發行１５０９﹒９８億

元。



＊交易商協會支持７３家非金融企業發行９７７億科創債＊



其中，交易商協會支持７３家非金融企業發行科技創新債券９７７﹒２億元，佔非金融企業

總發行規模的６５％，家數佔比近７０％，涵蓋５６家科技型企業發行８６０﹒７億元，１７家

股權投資機構發行１１６﹒５億元。該７３家企業覆蓋２１個省市區以及香港特別行政區，發行

規模排名前五的地區分別是北京、上海、山東、江蘇、浙江。行業分布來看，惠及集成電路、智

算中心、生物醫藥等多個前沿新興領域。



＊協會支持科大訊飛等１７民企、中石化股份等１５央企發科創債＊



交易商協會補充稱，協會支持了包括科大訊飛（深：００２２３０）、恒安國際

（０１０４４）、盛虹科技等在內的１７家民營企業發行，佔科技創新債券民營企業家數的

９５％，還支持了招商局資本、中創新航（０３９３１）等４家公眾企業，中石化股份

（００３８６）（滬：６０００２８）等１５家央企及子公司，魯信創投（滬：６００７８３）

、金合盛等３７家地方國企發行。此外，協會支持了君聯資本、東方富海、毅達資本等５家民營

私募股權投資機構完成註冊４８億元，發行主體結構將進一步優化。



協會又指，支持發行的產品期限以中長期（發行期限在１年以上）為主。中長期以上科技創

新債券隻數佔比６０％，其中１０年期以上共計７隻，規模８３﹒６億元。股權投資機構債券期

限全部分布在３－２０年，江蘇國信（深：００２６０８）發行２０年超長期科技創新債券，助

力培育耐心資本。



協會支持的科技創新債券中，３年期價格區間在１﹒６２％－２﹒９０％，５年期價格區間

在１﹒７４％－３﹒３０％，投資者覆蓋銀行、理財、基金、券商等各類機構，為企業發行中長

期科技創新債券增強極大信心。



＊協會推動「第二支箭」為科技型企業提供增信支持＊



此外，協會推動「第二支箭」為應流機電、山東宏橋等科技型企業提供增信支持；西科控股

由商業銀行創設信用風險緩釋憑證助力發行。「科技創新債券風險分擔工具」增信的股權投資機

構債券即將落地。



協會表示，在人行的指導下，協會將持續完善科技創新債券配套機制，做好註冊發行工作，

加大宣傳推廣，提升債券市場服務科技創新能力。（ｓｌ）

