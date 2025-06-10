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10/06/2025 10:59

《中國要聞》韓正晤馬克龍：願同法方加強雙多邊戰略溝通協作

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部網站發文指，國家副主席韓正當地時間９日在法國
尼斯出席第三屆聯合國海洋大會期間會見法國總統馬克龍。
　
　　韓正表示，此次到法國出席聯合國海洋大會，是為了落實中法兩國元首重要共識，體現對聯
合國和法方辦會的支持，推進落實聯合國２０３０年可持續發展議程。中方支持法方堅持戰略自
主，願同法方加強雙多邊戰略溝通協作，為中法關係發展注入新動力。在當前國際複雜局勢下，
中歐加強合作對雙方和世界都是好事。中方願同歐方進一步拓展合作領域，推動中歐關係取得新
發展。
　
＊馬克龍：願同中方加強國際經濟金融政策方面溝通協調＊
　
　　馬克龍表示，法國將中國視為長期可信賴的合作夥伴。當前國際形勢充滿挑戰和困難，法中
作為兩個大國密切高層交往、加強溝通合作對維護世界和平與安全至關重要。法方歡迎中國企業
到法國投資興業，願同中方密切雙邊經貿合作，加強在國際經濟金融政策方面的溝通協調，攜手
應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，維護多邊主義，做動蕩世界中的兩大建設性力量
，為世界增加更多確定性。（ｓｌ）

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