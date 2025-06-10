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AH股新聞

10/06/2025 11:14

《政策解讀》財政部：建立實施育兒補貼制度有關工作正加快推進

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國新辦今日舉行記者會，由國家發改委副秘書長肖渭明以及教
育部、民政部、財政部、人社部、國家衛健委有關負責人，進一步介紹中辦、國辦發布的《關於
進一步保障和改善民生著力解決群眾急難愁盼的意見》。財政部社會保障司負責人葛志昊表示，
在「一老一小」服務方面，財政部積極配合有關部門完善養老育幼服務體系，推進社區支持的居
家養老服務，加強失能老年人照護服務，促進普惠托育服務高質量發展，抓緊建立實施育兒補貼
制度，有關工作正在加快推進，確保更好滿足人民群眾對「一老一小」方面的服務需求。
　
　　葛志昊又介紹，２０２５年，財政對民生領域的投入力度進一步加大，全國教育支出、社會
保障和就業支出預算安排均接近４﹒５萬億元（人民幣．下同），分別增長６﹒１％和５﹒９％

　
　　其中，中央財政安排就業補助資金６６７﹒４億元，支持地方落實就業創業扶持政策；安排
學生資助補助經費８０９﹒４５億元，進一步提高國家獎助學金資助標準，擴大政策覆蓋面；安
排困難群眾救助補助資金１５６６﹒８億元，支持各地及時發放救助金，落實對特困人員、低保
對象等困難群體的兜底保障政策。國家財政承擔的城鄉居民全國基礎養老金月最低標準再提高
２０元，退休人員基本養老金也將適當提高；基本公共衛生服務經費人均財政補助標準進一步提
高，達到每人每年９９元；城鄉居民醫保人均財政補助標準再增加３０元，達到每人每年７００
元。（ｓｌ）

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