《神州能源》協鑫集團朱共山：建議光伏行業政企聯動去產能

《經濟通通訊社１０日專訊》全球最大光伏會議ＳＮＥＣ ＰＶ＋第十八屆（２０２５）國

際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會（ＳＮＥＣ ＰＶ＋光伏大會暨展覽會）今起一

連四天在上海舉行。本屆大會執行主席、協鑫集團董事長朱共山在開幕式上致辭時，建議政企聯

動促出清，以「市場化兼併重組＋技術淘汰機制＋政策強制約束」去產能，通過「供給側自律＋

需求端刺激」去庫存。



朱共山指，去年至今，光伏行業經歷罕見的產業深度重構，大變革、大震蕩、大調整，必然

伴隨不可避免的大陣痛，「這一年，大家都過得不容易，但是我們心中的光和熱從來沒有熄滅過

」。與其期待光伏的周期性復甦，不如直面產業的顛覆性重構。



＊下半年至明年首季是光伏供給側改革關鍵期＊



他認為，光伏產業正在發生的一系列重大變化，本質上是技術、市場、政策三重變量共振的

結果：技術迭代加速淘汰落後產能，市場化機制重構收益模型，跨界融合拓展價值邊界，推動光

伏從「能源革命參與者」向「零碳系統架構者」轉變。他並認為，今年下半年到明年第一季是光

伏供給側改革的關鍵窗口期，為推動產業高質量發展，應該將光伏產能指標統一納入國家規劃的

大盤子，備案核查、產能監測、違規清退，全鏈路監管。



他建議，除顛覆性新技術之外嚴控新增產能，同時避免不合理的地方保護行為，防止「邊清

邊增」。此外，建立新能源產業國家調節基金，助推行業生態修復。（ｓｌ）

