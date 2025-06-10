【ＦＯＣＵＳ】任正非專訪、「韋神」爆火的啟示

【ＦＯＣＵＳ】中美倫敦談判暗戰「晶片ＶＳ稀土」之際，北京喉舌《人民日報》周二
（１０日）以頭版三分一篇幅，刊登華為首席執行官任正非專訪，引述其「不去想困難，幹就完
了，一步一步往前走」，時機絕非偶然。連同「韋神」一夜爆火，半導體製造商新凱來
（ＳｉＣＡＲＲＩＥＲ）黑馬突圍，都顯中國厚積薄發大有可為。
＊中美倫敦交鋒，專訪時機非偶然＊
國務院副總理何立峰與白宮三巨頭（財長、商務部長、貿易代表）能否傾定Ｄｅａｌ，成敗
關鍵－－晶片出口管制，似有鬆動跡象，惟早前遭「卡」的英偉達特供Ｈ２０能否獲放行，仍存
變數。
值此關鍵時刻，《人民日報》以大篇幅專訪老任，信號耐人尋味。其中提及，「芯片問題其
實沒必要擔心」、「用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的」、「軟件是卡不
住脖子的」、「國家愈來愈開放，開放會促使我們更進步……一定會突破所有的封鎖，實現偉大
的復興」等等，與其說是答記者問，更似展示中國韌性，以及呼應中央政治局４月集體學習，所
強調的「（發展ＡＩ）要充分發揮新型舉國體制優勢」。
＊清奇副教授，展示ＳＴＥＭ教育實力＊
老任提及「基礎研究」、「大家更多要去理解搞理論研究的人」，無獨有偶，北京大學數學
科學學院助理教授韋東奕上周因抖音的一條４秒視頻而爆火，拘謹、樸素、不善言辭，乃至「學
海無牙」的種種標籤，清奇程度堪比晚年與世隔絕的法國傳奇數學家格羅森迪克
（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｇｒｏｔｈｅｎｄｉｅｃｋ）。
相比格羅森迪克３８歲獲得「數學界諾貝爾」之稱菲爾茲獎，３４歲韋東奕的「北大掃地僧
」、「數學天才」等頭銜或有流量炒作之嫌，但這位超然物質享受（多吃饅頭配白開水）、訥於
人情世故（通常形單影隻）、沉浸數學世界的純粹學者，正正展示了中國ＳＴＥＭ教育的實力。
而大眾以「神」稱之，亦反映對曲高和寡理論科學家的認可。
＊新凱來黑馬突圍，「幹就完了」＊
除了「韋神」，據報正在尋求首輪融資的深圳半導體製造商新凱來，最新估值達１１０億美
元，其３月借中國國際半導體展，展示３１款芯片製造設備，涵蓋薄膜工藝、光學檢測、蝕刻等
工具。其中以阿里山命名的原子層沉積（ＡＬＤ）技術，對突破５納米以下先進節點至關重要；
以武夷山命名的ＥＴＣＨ（刻蝕）技術，據報良率對標國際一線。
當中美暗戰「晶片ＶＳ稀土」，談判桌外的較量正轉向中國的舉國之力和創新智慧。儘管單
晶片落後美國一整代、極紫外光刻遭卡脖子，但無論是以數學補物理、非摩爾補摩爾，利用群集
運算；還是各路人才、企業的術業專攻、技術突破，「幹就完了」。
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