【ＡＩ】美團發布ＡＩ編程智能體ＮｏＣｏｄｅ，聊天就能做出軟件

《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）今日正式發布首款ＡＩ Ｃｏｄｉｎｇ

Ａｇｅｎｔ（ＡＩ編程智能體）產品ＮｏＣｏｄｅ。這款對話式ＡＩ編程工具能夠通過多輪自然

語言交互，自動完成編碼任務並完成部署，適用於數據分析、產品原型設計、運營工具開發及門

戶網站生成等場景，讓「０基礎」用戶通過聊天就能做出專屬網站和軟件工具。



＊代碼生成等能力與ＧＰＴ－４ｏ、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３等相當＊



據介紹，ＮｏＣｏｄｅ集成了美團自研千億參數規模的模型ＬｏｎｇＣａｔ，該模型採用混

合專家架構，在通用能力及代碼生成等基準測試中達到一線水平，與ＧＰＴ－４ｏ、

Ｃｌａｕｄｅ－３﹒５－Ｓｏｎｎｅｔ、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３－０３２４等模型表現相當。

此外，模型針對Ｗｅｂ前端開發進行了優化，能夠高效理解和生成ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ等前端代碼，為無代碼開發提供強力支持。



ＮｏＣｏｄｅ相關負責人程大同表示，ＮｏＣｏｄｅ源自美團內部「黑客馬拉松」活動，從

立項到正式發布僅半年時間，而在發布前的灰度測試中，產品已被用戶廣泛應用於小遊戲、點餐

系統、養殖場監控系統等產品和工具的開發，展現出強大的實用性。此次正式發布的

ＮｏＣｏｄｅ版本，進一步優化了開發、測試、部署及ｂｕｇ修復等流程問題，可幫助用戶顯著

簡化研發流程和產品創作等工作。（ｓｌ）

