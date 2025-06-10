《中國要聞》深圳水貝等黃金批發市場推Ｌａｂｕｂｕ小金飾吸客

《經濟通通訊社１０日專訊》２０２５年以來金價一路狂飆，持續處於高位，目前國際金價

每盎司已超過３３００美元。據內媒《時代財經》報道，為刺激黃金消費，各大黃金珠寶品牌和

金店商家紛紛推出跨界聯名、高價贈品吸引客流，泡泡瑪特（０９９９２）旗下Ｌａｂｕｂｕ更

成為一些黃金市場的「引流神器」。



報道指，在深圳金展珠寶廣場、水貝壹號、廣州長壽西路的黃金批發市場，多個黃金商家都

推出Ｌａｂｕｂｕ金飾，產品包括黃金珠串、３Ｄ硬金掛件、黃金手機貼片等。這些產品含金量

往往較小，產品均價在百元人民幣以下，十分受年輕人歡迎。



其中一名水貝黃金商家透露，近兩個月Ｌａｂｕｂｕ熱度高漲，吸引不少商家結合這一ＩＰ

打造多款輕量化、小克重產品，比如黃金手機貼含金量一般是０﹒１克重，黃金掛件的含金量一

般是０﹒０２克重。目前賣得最好的是Ｌａｂｕｂｕ黃金掛件和手機貼片，買家「００後」比較

多，近一個月已經賣出上百個Ｌａｂｕｂｕ相關產品。



＊鄭州納黃金珠寶入消費補貼範圍＊



報道還提到，有地方政府把黃金消費納入補貼範圍。河南鄭州市行政審批和政務信息管理局

旗下平台「鄭好辦」近期聯合鄭州本土黃金珠寶品牌推出「黃金珠寶專項消費補貼」活動，是該

平台首次將貴金屬消費納入以舊換新生態鏈。



據報這項補貼無需線上預約，鄭州市民可在活動期內（２０２５年６月７日－１３日）前往

品牌任意門店，在店內購買任意黃金產品，直接享受黃金珠寶１５％專項補貼；若是舊金換新，

則享受「四零一免」，即沒有品牌、克數、增重、折舊限制，且免去新品加工費。報道指，截至

６月７日上午１０時，活動剛啟動３小時，已有超過１﹒２萬人參與。（ｓｌ）

