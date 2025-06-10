【車企血戰】鋼鐵工業協會長文控訴車企價格戰衝擊，籲共破內捲

《經濟通通訊社１０日專訊》中國鋼鐵工業協會發布題為《維護產業鏈整體利益 共同抵制

「內捲式」競爭》的文章，控訴近年車企為了「極致降本」不斷要求鋼廠降低汽車板價格，導致

鋼廠資金壓力倍增，並影響汽車板產品持續創新。協會批評，「內捲式」競爭猶如一顆毒瘤，嚴

重破壞了市場公平競爭秩序，認為綜合整治「內捲式」競爭是一項系統工程，單靠某一個行業難

逃「內捲」困局。協會倡議，鋼鐵、汽車產業應凝聚共識、苦練內功、加強自律、共破「內捲」

，以科技創新推動產業鏈健康可持續發展，以實際行動維護公平有序的市場秩序。



協會指出，汽車行業是鋼鐵行業的主要用鋼行業，也是重要的高端鋼材消費行業。汽車企業

「捲」價格，嚴重衝擊了鋼鐵企業的穩健經營。據鋼廠反映，近年來汽車企業開展極致降本，不

斷要求鋼廠降低汽車板價格。去年以來，部分主機廠要求鋼廠汽車板供貨降價訴求超過１０％，

遠遠超出鋼廠可接受的能力。



＊部分車企轉嫁自身融資壓力和融資成本給鋼廠＊



協會控訴，在當前的鋼鐵市場環境下，汽車板作為鋼鐵行業頭部企業的拳頭產品，目前已基

本沒有毛利，而汽車企業還在要求鋼廠降價；甚至有部分汽車企業依託自身供應鏈金融平台，在

鋼鐵等上游企業供貨後，延遲幾個月才通過企業匯票支付貨款，把本該自己承擔的融資壓力和融

資成本，通過這種合同「帳期」的方式轉嫁給上游供應商，並不斷拉長供應商帳期，導致鋼廠資

金壓力倍增。



＊自主品牌新能源車廠以最低價招標採購汽車板掀鋼廠內捲＊



協會並指出，自主品牌新能源汽車廠的快速崛起，對傳統的汽車板供需格局和供應鏈模式衝

擊較大。以往鋼廠通過先期介入（ＥＶＩ）、加工配送等模式，與汽車廠深度合作，更加突出產

品質量、供貨及時、售後服務等，形成了長期穩定、互利共贏的供應鏈模式。但近期部分自主品

牌汽車廠通過招標採購汽車板，按照一般的鋼鐵產品給汽車板定價，引發了鋼廠之間的「內捲」

，並且基本是「最低價中標」。



協會指，鋼廠對此反響極大，認為汽車板屬於「高技術、高難度、高投入」的高附加值鋼鐵

產品，招標模式按照一般的鋼鐵產品進行採購，全面否定了前期的研發投入和服務體系，嚴重打

擊了鋼廠供貨積極性，不利於汽車板產品的持續創新，也不利於結成長期穩定的供貨模式。協會

控訴，個別企業這種壓價的效果，正在被愈來愈多的汽車企業採用，其對質量和研發投入的不利

影響馬上就將體現在用戶身上。



＊讚日系車企為代表的全球車企為供應商留一定利潤空間＊



協會又指出，反觀以日系車企為代表的全球車企與供應商建立起長期緊密和穩定的合作關係

，確保原材料和零部件的穩定供應，在盡量控制成本的同時，也給供應商留出一定的利潤空間，

確保汽車質量的長期穩定和新材料研發的持續迭代升級。例如，豐田與日本製鐵之間的採購模式

主要包括定期談判和價格調整，這種採購模式確保了採購成本的合理性和市場波動下的穩定性。



協會認為，鋼鐵、汽車行業要立足行業自身，統一認識、形成共識。無論是鋼鐵企業還是汽

車企業，都必須認識到行業利益高於企業利益、企業利益源於行業利益，加快由「量本位」向「

價本位」轉變，強化產業鏈上下游協同治理。唯有共同破除「內捲」，汽車、鋼鐵產業鏈才能實

現「有質量的保供、有效益的共贏」，從而真正實現高質量發展，才能體現中國製造的精神。

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