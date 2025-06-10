《神州能源》天合光能高紀凡：破除內捲關鍵是整合行業、嚴控產能

《經濟通通訊社１０日專訊》全球最大光伏會議ＳＮＥＣ ＰＶ＋第十八屆（２０２５）國

際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會（ＳＮＥＣ ＰＶ＋光伏大會暨展覽會）今起一

連四天在上海舉行。天合光能（滬：６８８５９９）董事長高紀凡表示，當前光伏行業面臨貿易

挑戰持續加劇、內捲外溢現象嚴重、供需失衡日益突出三大挑戰，破除內捲式競爭是根本和關鍵

，而破除內捲的關鍵為整合行業、嚴控產能、知識產權保護三個方面。他認為，只有大規模的行

業整合，光伏行業才能從過去的競爭局面走向合作局面。



今年的ＳＮＥＣ大會共有來自全球近１００個國家的光伏從業者和３６００多家參展商參加

，展位面積近４０萬平方米，國際展商比例達到３０％，預計觀眾人數將超過５０萬人次。



外電指出，由於中國太陽能電池板生產商正在努力應對供應過剩和電價改革問題，會議氣氛

可能會比較低沉。



＊５月全球太陽能電池板產量按月降７％＊



報道指，全球大多數太陽能發電場都採用中國製造的電池和組件。由於激烈的競爭將價格壓

低至成本水平以下，中國的頂級生產商正面臨數十億美元的虧損，並正在減產以應對這一局面。

據行業研究機構上海有色網稱，５月份全球太陽能電池板產量較前月下降７％，６月份將再下降

４％－５％。但鑑於近年來僅僅中國的產能就已達到全球需求水平的兩倍多，這種降幅可能只是

杯水車薪。



與此同時，這些生產商還面臨著光伏項目投資政策變化所帶來的需求前景的不確定性。去年

光伏企業呼籲政府幫助後，中國出台了一些措施來控制產能過剩。不過根據道瓊斯旗下公司

ＯＰＩＳ對先進ＴＯＰＣｏｎ組件的評估，截至５月底，中國太陽能組件價格同比仍下降近

３０％。



另外，中國在太陽能和風能裝機蓬勃發展後，正縮減對可再生能源項目的補貼，電池和組件

的需求前景變得更加不明朗。國家發改委和能源局２月發布關於深化新能源上網電價市場化改革

通知，推動新能源上網電價全面由市場形成，並建立差價結算機制。業界仍在等待大多數省級政

府的詳細規定。其中，可再生能源豐富的內蒙古決定，蒙東電網新能源項目將不再享受保障機制

，完全通過市場交易形成電價。



總部位於香港的能源諮詢公司Ｌａｎｔａｕ Ｇｒｏｕｐ負責人Ｄａｖｉｄ

Ｆｉｓｈｍａｎ上月底在社交媒體上發文指，「在我看來，這就像是自治區政府在說：『我們今

年不需要更多的可再生能源了。我們不在乎今年是否有人新建一座風力或太陽能發電廠……如果

你們還想建，就得自己找客戶－－別來找我給你們的項目降低風險！』」。（ｓｌ）

