《神州頭條》財經報章頭版摘要：深入推進深圳綜合改革試點

《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同韓國總統李在明通電話

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６月１０日上午，國家主席習近平同韓國總統李在明通電話。習近平再次祝賀李在明當選總統。

習近平指出，中韓是搬不走的近鄰。建交３３年來，兩國超越意識形態和社會制度差異，積極推

進各領域交流合作，實現相互成就和共同發展。一個健康穩定、持續深化的中韓關係，順應時代

發展潮流，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。



中辦國辦部署深入推進深圳綜合改革試點

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新華社６月１０日受權發布《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於深入推進深圳綜合改革試點深

化改革創新擴大開放的意見》。意見提出，優化科技型企業債權和股權融資協同銜接機制。允許

在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市。



外交部：持續優化營商環境，為外企提供更多政策紅利

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外交部發言人林劍１０日表示，中方將持續優化營商環境，為外企提供更多政策紅利。歡迎更多

外企立足中國、放眼世界，在新質生產力發展的浪潮中實現雙向奔赴、多方共贏。





《上海證券報》



習近平同韓國總統李在明通電話

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６月１０日上午，國家主席習近平同韓國總統李在明通電話。習近平指出，中韓是搬不走的近鄰

。建交３３年來，兩國超越意識形態和社會制度差異，積極推進各領域交流合作，實現相互成就

和共同發展。一個健康穩定、持續深化的中韓關系，順應時代發展潮流，符合兩國人民根本利益

，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。



中辦、國辦發文，深入推進深圳綜合改革試點

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日前，中辦、國辦印發《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》。意

見提出再推出一批改革措施、落地一批創新試驗、深化一批開放舉措，支持深圳在破解教育科技

人才領域體制機制障礙、強化創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、拓展粵港澳合作新途徑新場

景新載體、建設現代化國際化創新型城市等方面先行先試。



「提質增效重回報」持續顯效，科創板「硬科技」底色再升級

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《關於深化科創板改革，服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》明確提出，積極營造良好

市場生態，深入實施「提質增效重回報」專項行動。在專項行動推動下，科創板公司以高質量發

展為主線，全面優化經營質效、科技創新能力和投資者回報政策，豐富企業價值內涵，為投資者

注入長期信心。



《證券時報》



習近平同韓國總統李在明通電話

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６月１０日上午，國家主席習近平同韓國總統李在明通電話。習近平再次祝賀李在明當選總統。

習近平指出，建交３３年來，中韓兩國積極推進各領域交流合作，實現相互成就和共同發展。一

個健康穩定、持續深化的中韓關係，順應時代發展潮流，符合兩國人民根本利益，也有利於地區

乃至世界和平穩定和發展繁榮。



「尖兵」再探路，深圳綜合改革試點迎來重磅政策

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作為改革開放的「尖兵」，深圳在進一步全面深化改革推進中國式現代化的偉大實踐中再啟新程

。６月１０日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革

創新擴大開放的意見》，這是深圳自２０２０年實施綜合改革試點以來迎來的又一重磅政策賦能

，不僅體現了中央對於深圳這片「改革試驗田」的殷殷期待，也再一次為深圳的改革創新與開放

發展注入強勁動力。



直播電商監管辦法擬出台

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市場監管總局１０日發布《直播電商監督管理辦法（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。《

辦法》旨在加強直播電商監督管理，維護廣大消費者和經營者合法權益，促進直播電商健康發展

。（ｒｙ）

