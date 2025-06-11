《神州經脈》中美貿易談判達成框架，眾車企承諾６０天內「找數」

《神州經脈》中美談判達成貿易框架提振市場情緒，滬綜指今日（１１日）收升０﹒５２％

，收報３４０２﹒３２點，重返三千四，深成指收升０﹒８３％，創業板指漲１﹒２１％。成交

量回落，滬深兩市全天成交１﹒２６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減１５９８億元或

１１％。



中美貿易談判雖然達成框架，但缺乏進一步的細節，人民幣和美元都在等待更多的指引。人

民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８５８，較上個交易日４時３０分收盤價升

１１點子，全日在７﹒１８３９至７﹒１８９０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１８１５，較上個交易日升２５點子，兩連升，創４月２日以來逾兩個月新高，較市場預測

偏弱１４點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美經貿磋商機制首次會議連續第二日在英國倫敦舉行，雙方談判團隊經過兩天磋商，已

就貿易談判框架達成一致。中國國際貿易談判代表、商務部副部長李成鋼在當地步出會場後向媒

體表示，中美雙方團隊進行了很深入的交流，「我們的溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的」

，雙方原則上就落實兩國元首６月５日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將

把會談情況及原則達成的落實框架，向各自的領導人匯報。



２﹒ 中非合作論壇成果落實協調人部長級會議今日在湖南長沙舉行。國家主席習近平向會議致

賀信，指中國願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對５３個非洲建交國實施１００％稅

目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利。習近平又指，中國願同非

方深入落實「十大夥伴行動」，加強綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智能等重點領域合

作，深化安全、金融、法治等領域合作，推動中非合作高質量發展。



３﹒ 在工信部等國家部委就車企價格戰及供應鏈融資表示關切後，比亞迪、吉利汽車、廣汽集

團、賽力斯、長安汽車、一汽、東風汽車、理想汽車、小鵬汽車、小米汽車等多家汽車製造商從

昨晚起陸續發聲明承諾，對供應商的支付帳期統一縮減至６０天內。北汽集團更進一步承諾，全

面取消商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合理結算方式。專家稱，車企口頭承諾６０天帳

期未必能確實保障供應商能及時拿到回款，還應規範支付方式，如必須使用現金、禁止使用６個

月承兌匯票等，以真正杜絕回款延遲到帳的現象。



４﹒ 據英國《金融時報》報道，巴拿馬運河管理局負責人１０日就香港長和運河港口出售案稱

，目前交易結構或將導致港口所有權過於集中，損害巴拿馬市場競爭力，也不符合中立原則。中

國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，關於長和出售海外港口資產一事，國家市場監

督管理總局和相關部門已多次發聲，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸凌。林劍並指，中方

支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。



５﹒ 泡泡瑪特潮玩ＬＡＢＵＢＵ火遍全球，據內媒報道，在永樂２０２５春季拍賣會上，全球

唯一一隻薄荷色ＬＡＢＵＢＵ成功拍賣，成交價高達１０８萬元，創下全球ＬＡＢＵＢＵ雕塑拍

賣最高價紀錄。另外，ＬＡＢＵＢＵ搪膠毛絨公仔在海內外大受追捧，供不應求，連浙江義烏的

「高仿版」ＬＡＢＵＢＵ也有人搶購。不過，社交平台有消息指，在當地部門嚴打下，「義烏市

場ＬＡＢＵＢＵ一夜之間全部下架」。內媒引述義烏市市場監督管理局一工作人員稱，生產和銷

售ＬＡＢＵＢＵ必須獲得正版授權，該局對盜版一直持嚴打的態度。



６﹒ 浙江省商務廳等１７部門印發《關於支持遊戲出海的若干措施》，共有２０條措施，自

２０２５年７月１０日起施行。其中提到，積極培育遊戲出海市場主體。實施數字文化企業梯度

培育計劃，儲備一批、培育一批、提升一批遊戲企業，支持遊戲企業做大做強和國際化發展。支

持遊戲企業與國際頭部遊戲發行平台深度合作，開闢海外遊戲直播市場，積極培育遊戲直播達人

、媒體紅人，為遊戲出海營造良好的國際輿論氛圍。



７﹒ 據英國《金融時報》報道，星巴克首席執行官Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ表示，星巴克可

能出售其中國業務的股權，此事引起投資界「極大興趣」。星巴克正在尋找有興趣將星巴克中國

門店從約８０００家擴大到２００００家的合作夥伴。多家中國和全球私募股權公司以及策略投

資者曾考慮購買股權。該流程仍處於初步階段，由高盛牽頭。另外，據《彭博》引述知情人士透

露，通用磨坊正考慮出售在中國的哈根達斯冰淇淋門店，但打算繼續在中國的超市和便利商店等

場所販售哈根達斯。



８﹒ 華為今日正式發布首款搭載「原生鴻蒙」鴻蒙５操作系統的Ｐｕｒａ８０系列手機，共有

Ｐｕｒａ８０、Ｐｕｒａ８０ Ｐｒｏ、Ｐｕｒａ８０Ｐｒｏ＋、Ｐｕｒａ８０ Ｕｌｔｒａ四

款產品，其中Ｐｒｏ售６４９９元起，Ｐｒｏ＋售７９９９元起，Ｕｌｔｒａ售９９９９元起；

Ｐｕｒａ ８０標準版７月才開售，暫未公布具體價格。華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東

在發布會上介紹，華為Ｐｕｒａ８０系列升級第八代ＩＳＰ，配合一英寸ＲＹＹＢ超大底傳感器

，實時數據處理能力提升２００％，ＡＩ色彩引擎提升１２０％，ＡＩ降噪提升１１３％，ＡＩ

實時ＨＤＲ提升４１％，實現視頻能力跨越式升級。（ｓｌ）

