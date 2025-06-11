《鍾之日記》中美局勢緩解，港股見三月高

《鍾之日記》６月１１日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美經貿談判結果出爐，兩國官員在倫敦經過兩天會議後表示，已就落實日內瓦共識達成框

架，美方並稱稀土出口限制預期得到解決，也將放鬆部分對華出口管制。中美雙邊關係中最棘手

的兩個問題取得進展，雖然目前仍缺乏進一步的細節，但依然利好投資氣氛。港股今早小幅高開

，隨後升幅漸擴，盤中最多升２７６點，見２４４３９，創近三個月高。恒生指數全日收報

２４３６６，升２０４點或０﹒８％，主板成交近２３５２億元。



＊滬指重返三千四，兩市成交減一成＊



《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》印發，提出允許在香港

聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市。支持保險資金依法

合規投資在深圳發起設立的主要投向特定領域的私募股權投資基金和創業投資基金。消息刺激金

融板塊集體收高，保險板塊漲２﹒４％，滬綜指重返三千四，今日收升０﹒５２％，報

３４０２﹒３２點，深成指收升０﹒８３％，創業板指漲１﹒２１％。不過，成交量回落，滬深

兩市全天成交１﹒２６萬億元人民幣，較上個交易日減１１％。



美國商務部長盧特尼克向媒體表示，美國與中國達成的貿易框架和落實計劃，應能解決稀土

和磁材的限制問題。憧憬稀土出口政策放寬，稀土永磁概念全天強勢，板塊收漲４﹒３％。多家

車企承諾對供應商的支付帳期不超６０天，汽車零部件企業在此次帳期調整中將直接受益，汽車

產業鏈板塊勁揚，美晨科技（深：３００２３７）等十餘股漲停。



＊車企齊穩供應鏈，股價多數造好＊



內地車企價格戰「內捲」至供應商，早前比亞迪山東經銷商資金鏈斷裂倒閉，影響上千車主

，事件鬧得沸沸揚揚。在工信部等國家部委就保障產業鏈供應鏈穩定、促進汽車產業高質量發展

作出一系列部署要求、並對供應鏈融資表示關切後，多家車企從昨晚起陸續發聲明承諾，對供應

商的支付帳期統一縮減至６０天內。



比亞迪（０１２１１）今凌晨在微博發表聲明稱，將供應商支付帳期統一至６０天內。比亞

迪將以切實行動推動中國汽車產業高品質發展。未來，比亞迪汽車將繼續通過技術創新與管理優

化，攜手上下遊夥伴共同推動中國汽車產業行穩致遠。



此外，吉利汽車（００１７５）、廣汽集團（０２２３８）、理想汽車（０２０１５）、小

米（０１８１０）旗下小米汽車、小鵬汽車（０９８６８）等相繼宣布，為積極響應落實國務院

《保障中小企業款項支付條例》和中國汽車工業協會《關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展

的倡議》，即日起將供應商支付帳期統一至６０天內，以加速產業鏈資金周轉效率，保障產業鏈

供應鏈穩定。



不過，有專家指出，僅靠各車企口頭承諾６０天帳期未必能確保供應商及時拿到回款，還應

規範支付方式，如要求必須使用現金、禁止使用６個月承兌匯票等，以真正杜絕回款延遲到帳的

現象。一眾車企中，北汽集團明確表示，會全面取消商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合

理結算方式，緩解中小供應商現金流壓力。



值得留意的是，中汽協公布，５月汽車市場延續良好態勢，銷量較去年同期實現１０％以上

的增長；新能源汽車銷量同比增近四成，汽車出口同比增超一成。但行業盈利水平持續下滑，「

增量不增利」的局面未有改善。以無序價格戰為主要表現形式的「內捲式」競爭，是行業效益下

降的重要因素。



今日車股普遍造好，比亞迪收漲３﹒８％，蔚來（０９８６６）飆４％，小鵬揚３％，北京

汽車（０１９５８）升２﹒５％，廣汽集團收高１﹒８％，小米升１﹒２％，吉利微升０﹒３％

；理想汽車則跌約０﹒９％。



＊遊戲股普漲，浙江出台２０條措施支持遊戲出海＊



遊戲股午後集體拉升，嗶哩嗶哩（０９６２６）收漲近１０％，盤中一度見１７３元，創１

個月新高；網易（０９９９９）升逾２％，盤中見２１０﹒８元，創５２周新高；心動公司

（０２４００）漲逾２％，盤中高見４３﹒３５元，創５２周新高；創夢天地（０１１１９）全

天漲逾９％。



浙江省１７部門印發《關於支持遊戲出海的若干措施》，提出２０條具體措施，推動遊戲出

海，自７月１０日起施行。其中提出，加大遊戲出海資金扶持力度，充分發揮中央外經貿專項資

金等中央及省級專項資金撬動作用。支持遊戲企業與國際頭部遊戲發行平台深度合作，開闢海外

遊戲直播市場，積極培育遊戲直播達人、媒體紅人，為遊戲出海營造良好的國際輿論氛圍。



華源證券指出，遊戲方面，優質產品上線表現對公司彈性貢獻仍較為突出。建議重視頭部遊

戲公司在ＡＩ＋遊戲範式探索上的示範效應，相關遊戲產品表現如果超預期，有望推動相關上市

公司的價值重估，同時部分公司重點遊戲陸續定檔，關注新遊產品周期的開啟。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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