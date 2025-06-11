《Ａ股焦點》京東方Ａ升１％，稱５月ＬＣＤ主要產品價格維持穩定

《經濟通通訊社１１日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）在機構調研中表示，進入二季

度，國際貿易環境和政策邊際效應發生變化，面板採購需求有所降溫，行業內企業快速調整稼動

率，應對需求變化。５月ＬＣＤ主要產品價格維持穩定。折舊方面，２０２４年公司折舊約

３８０億元人民幣，隨著後續新項目轉固和成熟產線折舊陸續到期，公司折舊預計在今年達到峰

值。



京東方Ａ今早高開高走，現升１﹒０３％，報３﹒９４元人民幣。（ｊｑ）

