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AH股新聞

11/06/2025 10:27

《Ａ股焦點》京東方Ａ升１％，稱５月ＬＣＤ主要產品價格維持穩定

　　《經濟通通訊社１１日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）在機構調研中表示，進入二季
度，國際貿易環境和政策邊際效應發生變化，面板採購需求有所降溫，行業內企業快速調整稼動
率，應對需求變化。５月ＬＣＤ主要產品價格維持穩定。折舊方面，２０２４年公司折舊約
３８０億元人民幣，隨著後續新項目轉固和成熟產線折舊陸續到期，公司折舊預計在今年達到峰
值。
　
　　京東方Ａ今早高開高走，現升１﹒０３％，報３﹒９４元人民幣。（ｊｑ）

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