  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/06/2025 08:16

【關稅戰】商務部副部長李成鋼︰中美就貿易談判框架達成一致

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中美經貿磋商機制首次會議連續第二日在英國倫敦舉行，雙方
談判團隊經過兩天磋商，已就貿易談判框架達成一致，雙方將向兩國領導人匯報。
　
　　中國國際貿易談判代表、商務部副部長李成鋼在當地步出會場後向媒體說明進展，他稱：在
過去的２天時間，中美雙方團隊進行了很深入的交流，「我們的溝通是非常專業、理性、深入、
坦誠的」。
　
＊兩國官員將向各自領導人匯報＊
　
　　李成鋼續指，雙方原則上就落實兩國元首６月５日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了「
框架」，雙方將把會談情況及原則達成的落實框架，向各自的領導人匯報，希望這次倫敦會談取
得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經
濟發展注入積極正能量。
　
＊盧特尼克：應能解決稀土限制問題＊
　
　　美方代表之一的商務部長盧特尼克早前向記者表示，正處理各種貿易問題，他認為會談非常
順利，花許多時間、努力和精力，每個人都埋頭苦幹、密切合作，目標是盡力完成任務。盧特尼
克會後表示，與中國達成的貿易框架和實施計劃應能解決稀土和磁材的限制問題。
　
　　美國財長貝森特在會議結束前離開蘭開斯特府，表示需要返回華盛頓，出席國會聽證會。他
指美中進行了兩日富有成效的會談。（ｃｔ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導...

10/06/2025 09:13

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處