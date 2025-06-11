【車企血戰】群益證券：縮短帳期，影響比亞迪全年淨利潤約６％

《經濟通通訊社１１日專訊》群益證券發表報告指出，比亞迪、吉利、長安、東風等多家主

要大型車企均表示將供應商支付帳期統一至６０天內。縮短帳期後，整車企業的財務費用預計會

有所提升，但影響相對有限。以比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）為例，粗略估計下

半年新增應付帳款達２４００億元，則公司縮短帳期需要承擔的財務成本約３５億元（假設公司

通過銀行借貸來支付帳款，按年化利率２﹒５％計算），影響全年淨利潤約６％。但由於一季度

公司在手現金１１７４億元，公司預計會通過現金支付加借貸的方式來支付帳款，實際操作中車

企還可能將部分成本轉嫁給供應鏈（如雙方各承擔一半成本），因此整體影響有限。



報告指，目前車企對供應鏈廠商的帳期普遍較長，如比亞迪是９０天帳期加１８０天商票，

吉利是９０天帳期加１８０天承兌匯票，長安是９０天加承兌匯票。



報告指出，此次車企發聲明縮短帳期，響應了６月１日起執行的《保障中小企業款項支付條

例》，該條例要求大型企業應在貨物╱服務交付後６０日內支付款項，體現了中央正在採取措施

化解產業結構性矛盾。



此次聲明體現了政府正在整治「內捲式」競爭，未來汽車行業「價格戰」的現象可能會有所

減少，有助於行業健康穩健發展。



＊汽車零部件企業在此次帳期調整中將直接受益＊



群益證券認為，汽車零部件企業在此次帳期調整中將直接受益，推薦寧德時代

（０３７５０）（深：３００７５０）、福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）、三花

智控（深：００２０５０）。整車企業短期可能會有波動，但整體對利潤的影響相對有限，繼續

看好成長較快且受到帳期影響比較小的車企：小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車

（０２０１５）、零跑汽車（０９８６３）。（ｃｔ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

