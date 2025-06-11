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AH股新聞

11/06/2025 11:14

比亞迪等多家車企承諾帳期６０天，專家：應規範支付方式，禁匯票

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地車企「內捲」車價轉戰至「捲」供應商的支付帳期，在工
信部等國家部委就保障產業鏈供應鏈穩定、促進汽車產業高質量發展作出一系列部署要求、並對
供應鏈融資表示關切後，多家汽車製造商從昨晚起陸續發聲明承諾，對供應商的支付帳期統一縮
減至６０天內。
　
　　比亞迪、吉利汽車、廣汽集團、賽力斯、長安汽車、一汽、東風汽車、理想汽車、小鵬汽車
、小米汽車等相繼宣布，為積極響應落實國務院《保障中小企業款項支付條例》和中國汽車工業
協會《關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展的倡議》，即日起將供應商支付帳期統一至６０
天內，以加速產業鏈資金周轉效率，保障產業鏈供應鏈穩定，促進汽車產業高質量發展。
　
　　新能源車龍頭比亞迪稱：「未來，比亞迪汽車將繼續通過技術創新與管理優化，攜手上下遊
夥伴共同推動中國汽車產業行穩致遠。」
　
＊章弘：杜絕回款延遲到帳，可要求使用現金＊
　
　　中國汽車流通協會專家委員會委員章弘指出，之前汽車供應鏈企業普遍面臨較長的回款周期
，有時多達９個月甚至更長，導致許多中小配套商的資金鏈緊張，不得不依靠貼現、短貸等方式
維持運營。縮短帳期能夠緩解供應商的資金壓力，提升其經營韌性和創新能力。不過，僅靠各車
企口頭承諾６０天帳期未必能確實保障供應商能及時拿到回款，還應規範支付方式，如要求必須
使用現金、禁止使用６個月承兌匯票等，以真正杜絕回款延遲到帳的現象。
　
＊北汽全面取消承兌匯票結算方式＊
　
　　北汽集團今天發布聲明稱，即日起對所有符合付款條件的合作夥伴，嚴格履約執行６０天內
結算，全面取消商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合理結算方式，緩解中小供應商現金流
壓力。
　
　　另外，長安汽車旗下阿維塔科技宣布，將供應商支付帳期統一至６０天內，以切實行動踐行
社會責任，保障中小企業資金高效流轉，助力產業鏈良好協同運行，共同努力，推進行業高質量
發展。
　
　　小鵬汽車亦指，為了積極響應落實國家及相關部門一系列部署要求，將支付帳期統一至６０
天內；奇瑞集團表示，自６月１０日起將供應商支付帳期統一至６０天內，以加速產業鏈資金周
轉效率，打造更加公平、有序、健康的市場環境。（ｒｙ）

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