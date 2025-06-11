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11/06/2025 17:56

【內房困局】路透：中國房地產行業仍低迷，央企開發商開始裁員

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》報道，中國房地產行業已步入持續調整的第四個年
頭，但市場期盼的止跌回穩卻「轉瞬即逝」。房地產行業的低迷之勢也在影響房企的經營行為，
即使是「不差錢」的央國企在經過幾年掙扎後，也開始採取減員這一降本措施。
　
　　報道引述一位二線城市央企背景地產開發商人士透露，其所在的公司開始裁員，「對那些沒
有業務或者工作量的，就整個部門撤掉」。該人士又指，雖然目前裁員主要集中在銷售和工程相
關部門，但其所在的後台部門也感覺日漸不保，「我們（分部）已經從最高幾百人裁到不到一百
人」。
　
　　報道指，人民銀行近日公布的數據顯示地產復甦勢頭轉弱的跡象。截至一季度末，房地產貸
款餘額同比增加額在上一季微幅轉正後再沉入負值區間，房地產開放貸的同比增加額創近２０年
以來次低水平－－僅次於２０２１年第三季度；而若刨去尚處於疫情期的２０２１年上半年至
２０２２年上半年，開發貸同比增速則創２０年以來最低水平。個人按揭貸款增長情況則更為悲
觀。人行數據顯示，截至一季度末，個人住房貸款餘額同比增速已連續八個季度負增長，但負增
長的幅度有所收窄。
　
＊毫宅市場銷情佳，普通住宅剛需基本銷聲匿跡＊
　
　　此外，上述人士提到，「目前普通居民住宅沒有多少市場，反倒是豪宅賣得還不錯」。該人
士指出，其所在分部管理的另一北方市場，銷售業績一直很好，原因就在於其一直以近千萬（遠
超當地收入平均水平）的高端住宅為主打產品；同時，北京地區的房產銷售也呈現出了這一特點

　
　　報道還引述在金融機構的工作的李先生指出，目前房地產市場除了數千萬元級別的豪宅銷售
尚可以外，其他商品房的剛需基本銷聲匿跡，「畢竟現在人口增長情況、家庭部門槓桿率高企，
已經不支持個體去加槓桿了」。
　
　　最新路透房地產季度調查顯示，外部環境不確定性因素增多、宏觀經濟前景不明，房價預期
較此前悲觀。分析師們多數預計，２０２５年底至２０２６年上半年房價將逐步企穩；部分人士
則預計２０２７年需求才會相對穩定。（ｓｌ）

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