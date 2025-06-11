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AH股新聞

11/06/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０２％，中美達成貿易框架

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中美接連兩日在倫敦進行經貿談判，昨深夜中國商務部副部長
、國際貿易談判代表李成鋼向媒體說明情況，稱中美雙方原則上已達成了「框架」，將向各自領
導人匯報。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒０２％，報３３８５﹒４６點，深成指高開
０﹒１４％，創業板高開０﹒３４％。
　
　　中方代表李成鋼表示，在過去的２天時間，中美雙方進行了專業、理性、深入、坦誠的溝通
，原則上就落實兩國元首通話共識以及日內瓦會談共識達成了框架。這次倫敦會談取得的進展有
利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟的發展注
入積極的正能量。
　
　　美國商務部長盧特尼克在會後表示，達成的貿易框架為上個月日內瓦協議增添了「實質內容
」，他們預期稀土和磁材問題將在此框架下解決。他還表示，美國近期實施的一些出口限制，應
會以如特朗普總統所說的平衡的方式逐步取消。
　
　　另外，近期沸沸揚揚的車企供應鏈問題有新進展，繼中國一汽、廣汽集團
（滬：６０１２３８）後，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利汽車
（００１７５）、長安汽車（深：０００６２５）等跟進做出對供應商「支付帳期不超過６０天
」的承諾，此舉旨在遏制價格戰。汽車整車股盤初微升。
　
　　人行今日進行１６４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２１４９億元
逆回購到期，即今日淨回籠５０９億元。（ｒｙ）

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